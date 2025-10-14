október 14., kedd

Advent

26 perce

Milliókba kerül az új ünnepi díszkivilágítás Tatának

Címkék#ünnep#karácsonyfa#Tatai Városgazda Kft#energiaárak#hangulat#adventi időszak#díszkivilágítás

A tataiak évek óta sérelmezik, hogy az adventi időszakban alig van ünnepi hangulat a városban. Ez most idén megváltozhat. Mondjuk mit döntöttek a képviselők a karácsonyi díszkivilágításról.

Goletz-DeáK Viktória

Évek óta visszatérő téma a tataiak körében a karácsonyi díszkivilágítás: sokak szerint a város ünnepi fényei méltatlanul szerények egy olyan településhez, amely a turizmusáról és rendezvényeiről ismert. Az elmúlt években csak néhány forgalmasabb ponton jelentek meg díszvilágítási elemek.

díszkivilágítás karácsonyi fények tata
Tatán a Kossuth teret körülvevő fákra is kikerült tavaly a díszkivilágítás. Idén újabb díszeket venne a város 
Fotó: tata.hu

Az önkormányzat 2025-ben mindössze bruttó 1 millió forintot különített el a díszvilágításra. Ez az összeg a meglévő elemek felszerelésének költségeit, illetve az üzemeltetés áramdíját fedezte. Ráadásul a keret felét már januárban el is költötték, amikor a tavalyi díszek leszerelését finanszírozták belőle.

Látványosabb díszkivilágítás lehet Tatán

Ezért a városvezetés most nagyobb lépésre szánta el magát. A szeptemberi testületi ülésre benyújtott előterjesztésben Michl József polgármester javasolta, hogy az idei évben bruttó 5 millió forinttal növeljék meg az ünnepi díszkivilágításra fordítható keretet.

– A karácsonyi díszvilágítás lakosság által is esetenként kritizált, a településünkhöz méltatlanul szerénynek tűnő színvonalának a javítása érdekében javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az idei karácsonyi díszvilágítás fejlesztésére biztosítson lehetőséget bruttó 5 000 millió forintot – olvasható az előterjesztésben. Az dokumentumból az is kiderült, hogy miért is kerül ilyen sokba a díszkivilágítás minden évben. 

Ugyanis a pluszforrásból csupán 12–15 új motívum beszerzésére lenne lehetőség. Ezek felszerelése azonban további kiadásokkal jár: 

  • minden díszelemhez oszlopcsatlakozó doboz szükséges, ami szereléssel együtt 45 ezer forintba kerül darabonként, 
  • ehhez jön még 20 ezer forint körüli szerelési díj, valamint a növekvő áramköltség.

Novemberben már felkerülhetnek a díszek

Az előterjesztés szerint a városháza a meglévő elemek felülvizsgálatát és javítását is megkezdi, hogy kiderüljön, mely díszeket lehet újra használni, és melyek szorulnak cserére. Mürkl Levente, a környezetvédelmi és városüzemeltetési irodavezető a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy a város most azon dolgozik, hogy a Tatai Városgazda Kft. munkatársa a cég emelődarus autójával is fel tudja helyezni a jó két méteres elemeket. Ez is csökkenthetné kis részben a költségeket. 

A tervek szerint az új fények már az idei adventi időszakban, a Ramsari Városok nemzetközi találkozójára is kikerülhetnek. A cél, hogy Tata újra méltó karácsonyi fénybe boruljon, és az ünnepi hangulat végre visszatérjen a város utcáira.

Már tavaly is téma volt

Tata város karácsonyi díszkivilágításának kérdése hosszú évek óta visszatérő téma a testületi üléseken is. Tavaly novemberben Michl József polgármester egy képviselő kérdésére elmondta, hogy nem maga az elektromos áram költsége a sok, hanem az eszközök megvásárlása. Hozzátette, hogy az évek során a fényfüzérek és egyéb dekorációs elemek törnek, elhasználódnak vagy elavulnak, így folyamatosan új darabokat kell beszerezni, ami jelentős költséggel jár. 

Ráadásul a Városgazda Kft. kosaras autóval ugyan segíti a díszkivilágítás felszerelését, de nem minden munkát tudnak elvégezni, például a karácsonyfa kihelyezéséhez külső vállalkozót kellett igénybe venni, mivel a városnak nincs megfelelő darus járműve.  A költségcsökkentés érdekében energiatakarékos égőket alkalmaznak, valamint alkonykapcsolókkal és időzítőkkel próbálnak a drága energiaárakhoz igazodni, így a város hosszú távon is fenntartható, látványos karácsonyi díszkivilágítást biztosíthat a lakosoknak.

