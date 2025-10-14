Milliókba kerül az új ünnepi díszkivilágítás Tatának

Évek óta visszatérő téma a tataiak körében a karácsonyi díszkivilágítás: sokak szerint a város ünnepi fényei méltatlanul szerények egy olyan településhez, amely a turizmusáról és rendezvényeiről ismert. Az elmúlt években csak néhány forgalmasabb ponton jelentek meg díszvilágítási elemek.

Tatán a Kossuth teret körülvevő fákra is kikerült tavaly a díszkivilágítás. Idén újabb díszeket venne a város

Fotó: tata.hu

Az önkormányzat 2025-ben mindössze bruttó 1 millió forintot különített el a díszvilágításra. Ez az összeg a meglévő elemek felszerelésének költségeit, illetve az üzemeltetés áramdíját fedezte. Ráadásul a keret felét már januárban el is költötték, amikor a tavalyi díszek leszerelését finanszírozták belőle.

Látványosabb díszkivilágítás lehet Tatán

Ezért a városvezetés most nagyobb lépésre szánta el magát. A szeptemberi testületi ülésre benyújtott előterjesztésben Michl József polgármester javasolta, hogy az idei évben bruttó 5 millió forinttal növeljék meg az ünnepi díszkivilágításra fordítható keretet.

– A karácsonyi díszvilágítás lakosság által is esetenként kritizált, a településünkhöz méltatlanul szerénynek tűnő színvonalának a javítása érdekében javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az idei karácsonyi díszvilágítás fejlesztésére biztosítson lehetőséget bruttó 5 000 millió forintot – olvasható az előterjesztésben. Az dokumentumból az is kiderült, hogy miért is kerül ilyen sokba a díszkivilágítás minden évben.