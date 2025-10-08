október 8., szerda

Természet

1 órája

A denevérek párzási időszaka most zajlik: ne ijedj meg, ha megjelennek!

Címkék#párzási szokások#nőstény#párzási időszak#puzzle#párzás#barlang

Ősszel különös élet ébred a barlangok mélyén: ekkor zajlik a denevérek titkos násza. A denevérek ilyenkor gyülekeznek, hívogatják a nőstényeket, és megkezdik a párzási időszakot, amely nélkülözhetetlen a faj fennmaradásához és az erdők ökológiai egyensúlyához.

Varga Panna

Ahogy véget ér a nyár, a denevérek világában különleges időszak kezdődik: a párzás ideje. A nősténykolóniákból kizárt hímek ekkor kerülnek előtérbe - ők hívogatják és vezetik a nőstényeket a telelő- és párzóhelyekhez. A barlangok bejáratánál, az odvas fák körül vagy akár a karsztos üregek mélyén ilyenkor több ezer denevér is összegyűlhet. A hangjuk, neszezésük, röpködésük egyedülálló látvány és hangulat az őszi erdő csendjében.

Denevérek
A denevérek titkos élete - Denevér a kicsinyével
Forrás: https://magyarallatvedelem.hu/

Denevérek:

Különleges biológiai trükk: késleltetett megtermékenyítés

A denevérek párzási időszaka nyár végétől tél elejéig tart. Bár a párosodás már ősszel megtörténik, a nőstények petéi csak tavasszal termékenyülnek meg, amikor az állatok felébrednek a téli álomból. Ezt a „késleltetett megtermékenyítést” a természet azért alakította így, hogy a kicsinyek a legkedvezőbb körülmények között, nyár elején jöhessenek a világra. Az embriók fejlődése körülbelül 50-70 napig tart.

Miért ne bántsuk őket, ha lakóházban megjelennek?

A denevérek a hideg beállta előtt gyakran keresnek átmeneti búvóhelyet. Ilyenkor redőnytokban, padlásokon, lépcsőházakban is felbukkanhatnak. Ha találkozunk velük, ne űzzük el és ne bántsuk őket - a tél közeledtével maguktól elvonulnak a barlangok vagy odvas fák biztonságába.

Hasznos rovarevők, védett fajok

A hazai denevérek mind rovarevők: éjszakánként rengeteg kártékony rovart pusztítanak el, köztük szúnyogokat, molyokat, legyeket. Egyetlen példány akár 1000-1500 szúnyogot is elfogyaszt egyetlen éjszaka alatt!
Magyarországon mind a 29 denevérfaj védett, közülük 8 faj fokozottan védett - védelmi értékük egyes esetekben több százezer forint is lehet.

Miért fontos, hogy vigyázzunk rájuk?

A denevérek eltűnése súlyosan felborítaná az ökológiai egyensúlyt. Az élőhelyek csökkenése, az odvas fák kivágása, a barlangok zavarása és a rovarirtó szerek használata mind veszélyeztetik őket. A természetvédők ezért arra kérnek mindenkit: ha denevért látunk, ne féljünk tőle, hanem becsüljük meg - ők az éjszaka csendes őrei, akik nélkül sokkal több szúnyog és kártevő lepné el az éjszakát.

Nézd meg, milyen lenyűgöző látványt nyújtanak ezek az éjszakai repülők - kattints a denevéres puzzle-re, és merülj el a természet rejtett világában!

 

 

