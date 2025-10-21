október 21., kedd

Program

2 órája

Demjén Ferenc visszatér - különleges turné vár a közönségre

Címkék#rockzene#Rózsi#Észak-Komáromban#koncert#sláger#Demjén Ferenc

Újra együtt énekelhet vele a közönség Észak-Komáromban. Demjén Ferenc pótolt koncertje igazi ünnep lesz: a „Nincs középút” turné egyik legvártabb állomásán ismét hatalmas energiával robban be a magyar rockzene legendája.

Bajcsy Tünde

Az ősz egyik legjobban várt koncertélménye érkezik a határ túloldalára: Demjén Ferenc, a magyar rockzene legendás alakja, október 25-én Észak-Komáromban, a Komáromi Sportcsarnokban lép színpadra. A koncert a 2025-ös Nincs középút turné egyik állomása lesz, és nemcsak a klasszikus slágerekről, hanem egy különleges színpadi produkcióról is szól majd.

Demjén Ferenc koncert Észak-Komáromban. A "Nincs középút" turné részeként október 25-én robban be Rózsi a Sportcsarnokba.
Demjén Ferenc koncert Észak-Komáromban. A "Nincs középút" turné részeként október 25-én robban be Rózsi a Sportcsarnokba
Forrás:  Facebook

Demjén Ferenc Észak-Komáromban

A közönség most valami egészen különlegesre számíthat: a koncerten Törőcsik Franciska és Kirády Marcell színművészek is közreműködnek, akik új dimenziót adnak Demjén dalainak. A zenei és filmes világ találkozása izgalmas, látványos élményt ígér – egy olyan estét, ahol a klasszikus dalok új fénytörésben szólalnak meg. 

Baleset miatt maradt el az augusztusi koncert

A koncertet eredetileg augusztus 30-án rendezték volna meg, ám Demjén Ferenc otthonában elesett, és combcsonttörést szenvedett, ezért több nyári fellépését is el kellett halasztania. A zenész azóta szerencsére teljesen felépült, és újult erővel készül arra, hogy ismét színpadra álljon.

A szervezők megerősítették, hogy a korábban megváltott jegyek érvényesek, amennyiben a néző az augusztusi időpontban nem használta fel belépőjét. A pótolt koncert október 25-én, szombaton 20:00 órakor kezdődik, 18:00-tól már érkezhet a közönség.

Több mint fél évszázada a színpadon

Demjén Ferenc – vagy ahogy mindenki ismeri, Rózsi – immár több mint ötven éve meghatározó alakja a magyar könnyűzenének. A V’Moto-Rock frontembereként és szólókarrierje során is sorra írta azokat a dalokat, amelyek generációkat kötnek össze: Szerelem első vérig, Felnőtt gyermekek, Honfoglalás, Várj, míg felkel majd a nap – csak néhány azok közül, amelyek mára igazi nemzeti kincsek.
A „Nincs középút” turné címe is üzenet: Demjén zenéje mindig szenvedélyes, őszinte és kompromisszummentes volt – ahogyan maga az előadó is. 

Tavaly így tomboltak Oroszlányban

Aki tavaly tavasszal ott volt Demjén Ferenc oroszlányi koncertjén, tudja, mire számíthat: több ezer rajongó énekelte együtt a slágereket, sírva, nevetve, tapsolva és ugrálva a Várj, míg felkel majd a nap soraira. A város főtere megtelt, a közönség még a sportcsarnokon túl is hömpölygött – mindenki együtt ünnepelte „Rózsit” és dalait.

GALÉRIA: Demjén Ferenc koncert Oroszlányban (Fotók: F.P.)

Fotók: Flajsz Péter

 

