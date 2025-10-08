október 8., szerda

Koppány névnap

14°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időutazás

2 órája

Időgép a garázsban: a DeLorean DMC-12 igazi titkai

Címkék#időgép#Dr Emmett Brown#Marty McFly DeLorean#jármű#autó#trilógia

A DeLorean DMC-12 nem egyszerű sportkocsi - ez az autó egy korszak jelképe lett. A DeLorean DMC-12 a 80-as évek futurisztikus álmait testesíti meg: rozsdamentes acél, sirályszárnyas ajtók és egy legenda, amely a mai napig fényt hagy maga után az autótörténelemben.

Varga Panna

Kevés jármű képes volt akkora hatást gyakorolni a popkultúrára, mint a DeLorean DMC-12. A John Z. DeLorean által alapított márka rövid életű volt, de ez a modell örökre fennmaradt. A sirályszárnyas ajtók és a polírozott acélfelület egy futurisztikus világot idéztek, amely messze megelőzte korát.

DeLorean DMC-12 – a Vissza a jövőbe ikonikus sirályszárnyas autója
DeLorean DMC-12- Emmet és Marty McFly
Forrás:  Shutterstock

A DeLorean a Vissza a jövőbe trilógiával vált világhírűvé - amikor Dr. Emmett Brown időgéppé alakította át a különleges autót, a DMC-12 egyszerre lett a technológiai álmodozás és a nosztalgia szimbóluma. Bár a valóságban nem volt gyorsabb a korszak többi sportkocsijánál, formaterve és különleges megjelenése miatt mindenki megjegyezte.

A modell 1981 és 1983 között készült, és alig 9000 darab hagyta el a gyárat. Ma már gyűjtői ritkaságnak számít, és minden darabja a 80-as évek szellemét őrzi. A DeLorean egyszerre szól a technológiáról, a kreativitásról és arról az időszakról, amikor az emberek még hittek abban, hogy az autók a jövőbe repíthetnek bennünket.

Ha te is rajongsz a legendás filmek és a 80-as évek világáért, nézd meg ezt a különleges DeLorean DMC-12 online puzzle-t - garantáltan visszarepít az időben!

Így rakd ki a puzzle-t:DeLorean DMC-12

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot. 

Segítségül a teljes fénykép róla:

DeLorean DMC-12 – a Vissza a jövőbe ikonikus sirályszárnyas autója
DeLorean DMC-12: az időutazás autója 
Forrás: https://www.pcarmarket.com/

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu