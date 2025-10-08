Időgép a garázsban: a DeLorean DMC-12 igazi titkai

Kevés jármű képes volt akkora hatást gyakorolni a popkultúrára, mint a DeLorean DMC-12. A John Z. DeLorean által alapított márka rövid életű volt, de ez a modell örökre fennmaradt. A sirályszárnyas ajtók és a polírozott acélfelület egy futurisztikus világot idéztek, amely messze megelőzte korát.

DeLorean DMC-12- Emmet és Marty McFly

Forrás: Shutterstock

A DeLorean a Vissza a jövőbe trilógiával vált világhírűvé - amikor Dr. Emmett Brown időgéppé alakította át a különleges autót, a DMC-12 egyszerre lett a technológiai álmodozás és a nosztalgia szimbóluma. Bár a valóságban nem volt gyorsabb a korszak többi sportkocsijánál, formaterve és különleges megjelenése miatt mindenki megjegyezte.

A modell 1981 és 1983 között készült, és alig 9000 darab hagyta el a gyárat. Ma már gyűjtői ritkaságnak számít, és minden darabja a 80-as évek szellemét őrzi. A DeLorean egyszerre szól a technológiáról, a kreativitásról és arról az időszakról, amikor az emberek még hittek abban, hogy az autók a jövőbe repíthetnek bennünket.

Ha te is rajongsz a legendás filmek és a 80-as évek világáért, nézd meg ezt a különleges DeLorean DMC-12 online puzzle-t - garantáltan visszarepít az időben!

Így rakd ki a puzzle-t:DeLorean DMC-12

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.

Segítségül a teljes fénykép róla: