Halálos veszélyt rejtett a padlás, fotón az óriási fészek

Dunaalmás egy padlásán, azonban a szokottnál is hatalmasabb fészek került elő: Boros Tibor méhrajbefogó és darázsirtó szakember elmondta, hogy a szerinte 10-15 ezer fős fészek fullánkos hadereje komoly veszélyt jelenthet még azokra is, akik nem allergiásak a darázs csípésre.

A dunaalmási darázsfészek beterítette az egész padlásteret

Forrás: Boros Tibor Méhrajbefogó / Facebook

Ilyen darázs, olyan darázs - de mely fajok a veszélyesek?

Hazánk darázsfaunájának palettája kifejezetten gazdag. A rengeteg úgynevezett magányos darázsfaj mellett, euszociális, azaz kolóniákban élő társaik jóval ismertebbek. Bár belőlük sincs épp hiány, de az ember közelében jellemzően öt darázsfaj fedezhető fel gyakran.

Német darázs (Vespula germanica)

Kecskedarázs (Vespula vulgaris)

Déli papírdarázs (Polistes dominula)

Padlásdarázs (Polistes nimpha)

Lódarázs (Vespa crabro)

A német- és kecskedarázs, a Vespula nemzetség tagja: ők a legveszélyesebbek. Bár méretben elmaradnak a túlzottan is démonizált lódarázstól, de ingerlékenységben és harciasságban magasan felettük állnak. Látásuk nem kifejezetten jó - darázsmércével mérve - így tévedésből is szúrhatnak, ha éppen egy anyajegyet prédának néznek az ember bőrén. Fészkeikért bátran kiállnak, igazi harcos amazonok ők, ha arról van szó, hogy meg kell védeniük az életüket jelentő birodalmukat.

Boros Tibor méhrajbefogó szakember szerint, a darazsak mérgére allergiásoknak egyetlen szúrás is kórházi ellátást igényelhet.

Ezek az állatok szinte bárhová beköltöznek – padlásra, szellőzőkbe, födémbe, bármilyen meleg zugba. Egy ekkora kolónia már életveszélyes lehet, különösen azok számára, akik allergiásak a csípésükre

- tette hozzá.

Tibor azt javasolja mindenkinek, aki ilyen, vagy ehhez hasonló fészket észlel a közelében, hogy forduljon szakemberhez, egyedül semmiképpen se próbáljon véget vetni a fészeknek.

A déli papírdarázs királynője is tavasszal kezdi fészke építését

Fotó: Petrovics Milán

Másik két gyakori háztáji fullánkosunk, a déli papírdarázs és a padlásdarázs. Bár utóbbi magyar neve is arról árulkodik, hogy szívesen veszi birtokba a házak tetőterét, de az elmúlt évek rovarász tapasztalatai alapján olybá tűnik, hogy a déli papírdarázs jóval gyakrabban fordul elő az urbanizált területeken. Ezek a darázsfajok a Polistes nemzetség tagjai, amely számunka annyit tesz, hogy korábbi agresszív viselkedésű, távoli rokonaikkal ellentétben, ezek az állatok kifejezetten békés természetűek. Harmadik pár lábukat lógatva repdesnek, és bár kíváncsi állatok, az embert ritkán vélik veszélyforrásnak.

Fészküket könnyedén felismerhetjük onnan, hogy az tenyérnyi méretnél ritkán nagyobb, és az egyetlen lépe fedetlen - a német, kecske- és lódarázs fészkek gondosan körbe vannak építve a darazsak által alkotott fallal, így nem látunk be a fészekbe.

És végül, a legtöbb utálatot begyűjtő lódarázs, Vespa nemzetség büszke tagja maradt, mint gyakori vendég a házak táján. Magyarország legnagyobb testű társas darazsa is rendkívül jól alkalmazkodott az emberi környezethez: padlások, fészerek, garázsok, de még házfalak repedéseiben és szigetelésében is kiválóan érzi magát. Mérete ellenére azonban, a fészektől távol egyáltalán nem, míg a fészek közelében csak indokolt esetben agresszív. Zavarásra, vagy túlzott közelségre érzékenyek, ekkor oda-vissza repdesve jelzik nemtetszésüket, majd ha ekkor sem tágít a zargató, támadnak.