A cukorbetegség nem egyenlő a lemondással – így élhet teljes életet egy cukorbeteg

A cukorbetegség ma már nemcsak az idősebb korosztály problémája. Egyre több fiatalnál is diagnosztizálják, pedig a betegség sok esetben megelőzhető lenne tudatos életmóddal és rendszeres ellenőrzéssel. Igar Orsolya, a Sanatio Egészségközpont dietetikusa szerint a legfontosabb, hogy az emberek megtanulják megismerni a saját szervezetüket, és időben felismerjék a figyelmeztető jeleket.

Igar Orsolya, a Sanatio Egészségközpont dietetikusa beszélt a cukorbetegségről

Mi is pontosan a cukorbetegség?

A cukorbetegség – orvosi nevén diabétesz mellitusz – egy összetett anyagcsere-betegség, amelynek lényege, hogy a szervezet nem tudja megfelelően felhasználni a vérben keringő glükózt. Ennek hátterében az inzulin nevű hormon működési zavara áll: vagy a hasnyálmirigy nem termel belőle elegendőt, vagy a sejtek nem reagálnak rá megfelelően.

A hasnyálmirigy béta-sejtjei termelik az inzulint, ami eljuttatja a cukrot a sejtekhez, hogy azok energiát nyerjenek belőle. Ha ez a folyamat hibásan működik, a vércukor a vérben marad, és hosszú távon súlyosan károsíthatja a szervezetet

– magyarázza a dietetikus.

A cukorbetegség típusai

A betegségnek több típusa van:

az 1-es típusú cukorbetegség autoimmun eredetű, amikor a szervezet elpusztítja az inzulintermelő sejteket;

a 2-es típusú – a leggyakoribb forma – általában életmódbeli okokra, túlsúlyra, mozgáshiányra és helytelen táplálkozásra vezethető vissza.

A terhességi diabétesz hormonális változások miatt ideiglenesen alakul ki a várandósság idején, de odafigyelést igényel, mert növelheti a későbbi cukorbetegség kockázatát.

A cukorbetegség tünetei, amiket nem szabad félvállról venni

A cukorbetegség sokszor alattomosan, évek alatt alakul ki, és kezdetben nem jár látványos tünetekkel.

A leggyakoribb jelek közé tartozik a fokozott szomjúság, a gyakori vizelés, a fáradékonyság, a szédülés, illetve a nehezen gyógyuló sebek. Nőknél a rendszertelen menstruáció is utalhat anyagcsere-zavarra

– sorolja Orsolya.

Sokan csak akkor fordulnak orvoshoz, amikor már súlyos szövődmények jelentkeznek. Pedig a tartósan magas vércukorszint károsítja az ereket, az idegrendszert, a látást, és súlyos esetben akár amputációhoz is vezethet. Ezért kiemelten fontos a rendszeres vércukorszint-ellenőrzés és a megelőző életmód.