2 órája
A cukorbetegség nem egyenlő a lemondással – így élhet teljes életet egy cukorbeteg
Egyre több embert érint az egészségtelen életmód következménye. A cukorbetegség napjaink egyik leggyakoribb népbetegsége, amely életmódváltással és tudatos étrenddel jól kezelhető. Dietetikus szakértő segítségével mutatjuk be, mi történik pontosan a szervezetben és mire érdemes odafigyelni annak, aki szeretné kordában tartani a vércukorszintjét.
A cukorbetegség ma már nemcsak az idősebb korosztály problémája. Egyre több fiatalnál is diagnosztizálják, pedig a betegség sok esetben megelőzhető lenne tudatos életmóddal és rendszeres ellenőrzéssel. Igar Orsolya, a Sanatio Egészségközpont dietetikusa szerint a legfontosabb, hogy az emberek megtanulják megismerni a saját szervezetüket, és időben felismerjék a figyelmeztető jeleket.
Mi is pontosan a cukorbetegség?
A cukorbetegség – orvosi nevén diabétesz mellitusz – egy összetett anyagcsere-betegség, amelynek lényege, hogy a szervezet nem tudja megfelelően felhasználni a vérben keringő glükózt. Ennek hátterében az inzulin nevű hormon működési zavara áll: vagy a hasnyálmirigy nem termel belőle elegendőt, vagy a sejtek nem reagálnak rá megfelelően.
A hasnyálmirigy béta-sejtjei termelik az inzulint, ami eljuttatja a cukrot a sejtekhez, hogy azok energiát nyerjenek belőle. Ha ez a folyamat hibásan működik, a vércukor a vérben marad, és hosszú távon súlyosan károsíthatja a szervezetet
– magyarázza a dietetikus.
A cukorbetegség típusai
A betegségnek több típusa van:
- az 1-es típusú cukorbetegség autoimmun eredetű, amikor a szervezet elpusztítja az inzulintermelő sejteket;
- a 2-es típusú – a leggyakoribb forma – általában életmódbeli okokra, túlsúlyra, mozgáshiányra és helytelen táplálkozásra vezethető vissza.
- A terhességi diabétesz hormonális változások miatt ideiglenesen alakul ki a várandósság idején, de odafigyelést igényel, mert növelheti a későbbi cukorbetegség kockázatát.
A cukorbetegség tünetei, amiket nem szabad félvállról venni
A cukorbetegség sokszor alattomosan, évek alatt alakul ki, és kezdetben nem jár látványos tünetekkel.
A leggyakoribb jelek közé tartozik a fokozott szomjúság, a gyakori vizelés, a fáradékonyság, a szédülés, illetve a nehezen gyógyuló sebek. Nőknél a rendszertelen menstruáció is utalhat anyagcsere-zavarra
– sorolja Orsolya.
Sokan csak akkor fordulnak orvoshoz, amikor már súlyos szövődmények jelentkeznek. Pedig a tartósan magas vércukorszint károsítja az ereket, az idegrendszert, a látást, és súlyos esetben akár amputációhoz is vezethet. Ezért kiemelten fontos a rendszeres vércukorszint-ellenőrzés és a megelőző életmód.
A táplálkozás szerepe - nem tiltás, hanem tudatosság
Sokan úgy gondolják, hogy a cukorbeteg étrend egyenlő az ételekről való lemondással. Orsolya szerint ez nagy tévhit.
Nem az a cél, hogy a beteg mindent megvonjon magától, hanem hogy tudatosan válassza meg, mit és mennyit fogyaszt. A kulcs a mértékletesség és a minőség.
A szakember szerint kerülni kell
- a cukros üdítőket,
- a finomított lisztet,
- a félkész ételeket és az
- alkoholos italokat.
A vércukorszint stabilitását nemcsak az étel típusa, hanem az étkezések gyakorisága is befolyásolja.
A hosszú éhezés vagy a rendszertelen evés nagy kilengéseket okoz a vércukorban. Sokkal jobb, ha napi több kisebb, kiegyensúlyozott étkezést tartunk
– mondja a dietetikus.
A hangsúly a természetes, tápanyagokban gazdag élelmiszereken, a megfelelő szénhidrát–fehérje–zsír arányon és a rendszeres étkezéseken van.
A vércukormérés és az önmegfigyelés fontossága
A modern cukorbetegek már nemcsak gyógyszerrel, hanem életmódjuk monitorozásával is kezelik magukat.
Nagyon fontos, hogy a betegek rendszeresen mérjék a vércukorszintjüket, és jegyezzék fel, mit ettek, mikor mozogtak, mennyit aludtak. Ezekből az adatokból pontosan látszik, mi hogyan hat a szervezetükre
– hangsúlyozza Orsolya.
Egyes esetekben folyamatos vércukormérő szenzort is alkalmaznak, ami valós időben jelzi az értékeket, így elkerülhetők a veszélyes kilengések.
A lelkünk egészsége is fontos
A vércukorszint-ingadozás a viselkedésre is hatással lehet.
Sokan tapasztalják, hogy ha leesik a cukruk, ingerlékenyebbek, koncentrálatlanabbak lesznek, sőt előfordulhat szédülés vagy ájulás is. Ilyenkor az agy egyszerűen nem jut elég glükózhoz
– magyarázza a dietetikus.
Ezért ha valaki rosszul lesz, mindig érdemes megmérni a vércukorszintjét, és szükség esetén gyorsan felszívódó szénhidrátot (például szőlőcukrot) adni neki. Az ilyen helyzetek elkerüléséhez a legfontosabb a rendszeres étkezés, az egyéni határok ismerete és a kontroll.
Ezek mellett a cukorbetegség lelki okait számos tényező is befolyásolhatja - például az adott élethelyzet, valamilyen gyerekkori trauma átélése. Ezekben az esetekben nem csak a dietetikust érdemes felkeresni, hanem esetlegesen egy olyan szakembert is, aki segít ezek feldolgozásában - így könnyebb lesz az akár kívánt fogyás is és a betegség feldolgozása is.
Tudatosság, nem tiltás
Sok beteg eleinte megijed a diagnózistól, és úgy érzi, „véget ért a normális élet”. Igar Orsolya szerint ez téves megközelítés.
Nem arról van szó, hogy soha többé nem ehetünk meg egy falat süteményt vagy egy szelet rántott húst. Inkább arról, hogy megtanuljuk, mikor és mennyit engedhetünk meg magunknak. Az arany középút létezik – csak tudatosnak kell lenni.
Ez egy hosszútávú életmódváltás, ami először drasztikusnak tűnik és ijesztőnek, de később sokkal egészségesebben és tudatosabban állnak hozzá a betegek. Nem feltétlenül csak a cukorbetegre érvényes ez, hanem bárki olyanra, aki olyan betegségben szenved, ami megköveteli a diétát.
Mit tanácsol a szakember?
A dietetikus szerint a legtöbb probléma abból adódik, hogy az emberek az internetről próbálnak tanácsot gyűjteni, miközben minden szervezet másként működik.
Orsolya tanácsa, hogy mindenki ismerje meg a testét, annak működését és reakcióit. Folyamatosan mérjük a vércukorszintet és ha a cukorbetegség jeleire gyanakszunk, mindenképp forduljunk szakorvoshoz, aki szaktanácsokkal és egyéni étrenddel, kezeléssel tud szolgálni.
