Ezeket a gyümölcsöket és zöldségeket a cukorbetegek is fogyaszthatják

A mostani cikkünkben ismét Igar Orsolyával, a komáromi Sanatio Egészségközpont dietetikusával beszélgettünk. Előzőleg már áttekintettük, mi az a cukorbetegség, mit ehet a cukorbeteg, illetve mit nem ehet, és milyen az egészséges cukorbeteg étrend. Most pedig tisztázzuk, hogy pontosan melyik gyümölcs- és zöldségfélék azok, amelyek biztonságosak.

A kiegyensúlyozott cukorbeteg étrend: Igar Orsolya dietetikus elmondja, mely gyümölcsök, zöldségek és reggelik segítenek egyensúlyban tartani a vércukrot

Forrás: Beküldött fotó

A cukorbeteg étrend alapja: a tudatos gyümölcs- és zöldségválasztás

Sokan tévesen gondolják, hogy a gyümölcsök bármilyen mennyiségben fogyaszthatók. Pedig a cukorbeteg diéta során figyelni kell arra, hogy a gyümölcsök természetes cukortartalma – főként a fruktóz – mennyire emeli meg a vércukorszintet. Az alacsony glikémiás indexű gyümölcsök lassabban szívódnak fel, így nem okoznak hirtelen cukorszint-emelkedést. Akkor milyen gyümölcsöt ehet a cukorbeteg?

Ilyenek például:

alma,

körte,

áfonya,

szeder,

málna,

grapefruit,

barack.

Ezek nemcsak finomak, de rostban gazdagok is, így segítik a megfelelő anyagcserét. A narancs is fogyasztható, de kis mennyiségben, mert a fruktóztartalma magasabb.

Gyümölcsök, amikkel érdemes óvatosnak lenni

A cukorbeteg étrendben nem minden gyümölcs fér bele napi szinten. A szőlő, a banán és a görögdinnye gyorsan felszívódó szénhidrátokat tartalmaznak, így inkább ritkán, kis adagban ajánlottak.

Nem arról van szó, hogy soha többé ne együnk banánt – de tudni kell, mikor és mennyit. Egy fél banán például elfér tízóraira, de főétkezés után már megterheli a szervezetet

– mondja Igar Orsolya.

Mikor egyen gyümölcsöt a cukorbeteg?

A cukorbeteg diéta során az időzítés legalább olyan fontos, mint az étel maga. A dietetikus azt javasolja, hogy a gyümölcsöt ne éhgyomorra, hanem inkább tízóraira vagy uzsonnára fogyasszuk, esetleg fehérjével vagy magvakkal kombinálva, például:

alma dióval,

málna natúr joghurttal,

áfonya zabkásában vagy túróban.

A dió és más magvak segítenek lassítani a cukor felszívódását, így stabilabban tartható a vércukorszint.

Milyen zöldséget ehet a cukorbeteg?

A zöldségek a cukorbeteg étrend alapjai. Alacsony szénhidráttartalmuknak köszönhetően nem emelik meg hirtelen a vércukorszintet, ráadásul rostban és vitaminokban gazdagok.