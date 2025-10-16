október 16., csütörtök

Gál névnap

14°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Cukorbetegség

1 órája

Ezeket a gyümölcsöket és zöldségeket a cukorbetegek is fogyaszthatják

Címkék#vércukorszint#zöldség#dietetikus#Igar Orsolya#étrend alap#gyümölcs#cukorbeteg

Sokan úgy gondolják, hogy a gyümölcs és a zöldség mindig egészséges — és valóban tele van vitaminokkal, rostokkal, antioxidánsokkal. De mi a helyzet akkor, ha valaki cukorbeteg? A cukorbeteg étrend egyik legnehezebb része a gyümölcs- és zöldségfogyasztás megtervezése, hiszen egyes fajták hirtelen vércukorszint-emelkedést okozhatnak.

Bajcsy Tünde

A mostani cikkünkben ismét Igar Orsolyával, a komáromi Sanatio Egészségközpont dietetikusával beszélgettünk. Előzőleg már áttekintettük, mi az a cukorbetegség, mit ehet a cukorbeteg, illetve mit nem ehet, és milyen az egészséges cukorbeteg étrend. Most pedig tisztázzuk, hogy pontosan melyik gyümölcs- és zöldségfélék azok, amelyek biztonságosak.

A kiegyensúlyozott cukorbeteg étrend: Igar Orsolya dietetikus elmondja, mely gyümölcsök, zöldségek és reggelik segítenek egyensúlyban tartani a vércukrot.
A kiegyensúlyozott cukorbeteg étrend: Igar Orsolya dietetikus elmondja, mely gyümölcsök, zöldségek és reggelik segítenek egyensúlyban tartani a vércukrot
Forrás: Beküldött fotó

A cukorbeteg étrend alapja: a tudatos gyümölcs- és zöldségválasztás

Sokan tévesen gondolják, hogy a gyümölcsök bármilyen mennyiségben fogyaszthatók. Pedig a cukorbeteg diéta során figyelni kell arra, hogy a gyümölcsök természetes cukortartalma – főként a fruktóz – mennyire emeli meg a vércukorszintet. Az alacsony glikémiás indexű gyümölcsök lassabban szívódnak fel, így nem okoznak hirtelen cukorszint-emelkedést. Akkor milyen gyümölcsöt ehet a cukorbeteg?

Ilyenek például:

  • alma,
  • körte,
  • áfonya,
  • szeder,
  • málna,
  • grapefruit,
  • barack.

Ezek nemcsak finomak, de rostban gazdagok is, így segítik a megfelelő anyagcserét. A narancs is fogyasztható, de kis mennyiségben, mert a fruktóztartalma magasabb.

Gyümölcsök, amikkel érdemes óvatosnak lenni

A cukorbeteg étrendben nem minden gyümölcs fér bele napi szinten. A szőlő, a banán és a görögdinnye gyorsan felszívódó szénhidrátokat tartalmaznak, így inkább ritkán, kis adagban ajánlottak.

Nem arról van szó, hogy soha többé ne együnk banánt – de tudni kell, mikor és mennyit. Egy fél banán például elfér tízóraira, de főétkezés után már megterheli a szervezetet

 – mondja Igar Orsolya.

Mikor egyen gyümölcsöt a cukorbeteg?

A cukorbeteg diéta során az időzítés legalább olyan fontos, mint az étel maga. A dietetikus azt javasolja, hogy a gyümölcsöt ne éhgyomorra, hanem inkább tízóraira vagy uzsonnára fogyasszuk, esetleg fehérjével vagy magvakkal kombinálva, például:

  • alma dióval,
  • málna natúr joghurttal,
  • áfonya zabkásában vagy túróban.

A dió és más magvak segítenek lassítani a cukor felszívódását, így stabilabban tartható a vércukorszint.

Milyen zöldséget ehet a cukorbeteg?

A zöldségek a cukorbeteg étrend alapjai. Alacsony szénhidráttartalmuknak köszönhetően nem emelik meg hirtelen a vércukorszintet, ráadásul rostban és vitaminokban gazdagok.

A dietetikus szerint a legjobb választás az alábbi zöldségek közül kerül ki:

  • spenót,
  • cukkini,
  • brokkoli,
  • karfiol,
  • káposzta,
  • uborka,
  • paprika.

Ezek bármilyen formában beilleszthetők az étrendbe – főzve, párolva, sütve vagy akár nyersen salátákban. A spenót, brokkoli és káposzta különösen ajánlott, mert segítenek csökkenteni az inzulinrezisztenciát, és támogatják az anyagcserét. Továbbá Orsolya azt is hozzátette, hogy kisebb mennyiségben – főként nyersen – a sárgarépa is beilleszthető a cukorbeteg étrendbe. 

Friss, természetes alapanyagok: az avokádó és a zöld zöldségek segítik a kiegyensúlyozott vércukorszintet.
A madársaláta és az avokádó remekül passzol a cukorbeteg étrendbe
Forrás: pexels.com

Általánosan elmondható, hogy ezek a zöldségek és gyümölcsök mindig a nyersebb, kicsit éretlenebb formájukban a legbiztonságosabbak.

A keményítős zöldségekkel bánjunk óvatosan

Nem minden zöldség semleges a vércukorszint szempontjából. A burgonya, a kukorica és a sütőtök magasabb szénhidráttartalmú, ezért mértékkel fogyasztandó.

Sokan kérdezik, milyen krumplit ehet a cukorbeteg – a válasz: a főtt vagy héjában sült változat kis adagban belefér, de a bő olajban sült krumpli és a püré gyorsan emeli a vércukorszintet

– figyelmeztet Orsolya.

Mit reggelizzen egy cukorbeteg?

A reggeli az egyik legfontosabb étkezés, hiszen a nap eleji vércukorszint határozza meg az egész nap alakulását. A dietetikus szerint az ideális reggeli fehérjében és rostban gazdag, de kevés cukrot tartalmaz.

Példák egy kiegyensúlyozott reggelire:

  • teljes kiőrlésű kenyér avokádóval, paprikával és főtt tojással,
  • zöldséges omlett spenóttal, cukkinivel vagy brokkolival,
  • zabkása áfonyával, egy kevés dióval és főtt tojással mellé,
  • túrós reggeli friss zöldségekkel (pl. uborka, paprika, paradicsom).

Ezek a kombinációk lassan felszívódó szénhidrátokat és minőségi fehérjét tartalmaznak, így segítenek elkerülni a hirtelen vércukor-emelkedést, és hosszú időre energiát adnak.

Tudatos étrend, teljes élet

A cukorbetegség kezelése nemcsak a gyógyszereken múlik, hanem a mindennapi döntéseken is. A cukorbeteg étrend és a cukorbeteg diéta akkor működik igazán jól, ha változatos, természetes alapanyagokra épül, és figyelembe veszi a testünk egyéni igényeit.

A cél nem az, hogy a beteg mindent megvonjon magától, hanem hogy megtanulja, mi esik jól a szervezetének, és hogyan tudja kordában tartani a vércukorszintjét

 – foglalja össze Igar Orsolya.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu