Cukorbeteg étrend: mit ehet és mit nem? – Dietetikus tanácsai a tudatos táplálkozáshoz

A cukorbetegség ma már népbetegségnek számít, de kevesen tudják, mennyit számít a helyes étrend. Sokan kérdezik: mit ehet a cukorbeteg, mit nem ehet a cukorbeteg, és hogyan néz ki egy kiegyensúlyozott cukorbeteg étrend a mindennapokban? Igar Orsolya, a Sanatio Egészségközpont dietetikusa elmondja, milyen ételekkel tartható kordában a vércukorszint – tiltások nélkül, tudatosan.

Cukorbeteg étrend - mi a cukorbetegség és mitől alakul ki?

A cukorbetegség (diabétesz) egy anyagcsere-betegség, amely során a szervezet nem tudja megfelelően felhasználni a vérben lévő cukrot (glükózt). Ennek oka, hogy a hasnyálmirigy nem termel elegendő inzulint, vagy a sejtek nem reagálnak rá megfelelően.

A 2-es típusú cukorbetegség kialakulásában döntő szerepet játszik a helytelen életmód – a mozgáshiány, a finomított cukrokban és feldolgozott élelmiszerekben gazdag étrend, valamint a túlzott kalóriabevitel.

A betegség megelőzhető lenne tudatos életmóddal és rendszeres vércukorszint-ellenőrzéssel. A cukorbeteg étrend nem csak arról szól, hogy mit nem lehet, hanem arról, hogyan lehet okosan, mértékkel és minőségi alapanyagokkal étkezni.

Hogyan néz ki egy ideális napi cukorbeteg étrend?

Reggeli:

Teljes kiőrlésű kenyér avokádókrémmel és főtt tojással

Zabkása bogyós gyümölcsökkel és pár szem dióval

Vagy túró zöldségekkel, teljes kiőrlésű keksszel

Tízórai:

Alma, körte vagy bogyós gyümölcsök

Egy marék mandula vagy dió

Ebéd:

Grillezett csirkemell párolt zöldséggel, barna rizzsel vagy bulgurral

Sovány hal citromos salátával

Zöldséges leves teljes kiőrlésű pirítóssal

Uzsonna:

Natúr joghurt tökmaggal

Egy szelet sajt uborkával

Zabkeksz cukormentes teával

Vacsora:

Könnyű saláta sovány hússal vagy főtt tojással

Zöldséges omlett

Sült zöldségek és egy szelet kovászos kenyér

Orsolya szerint egy ilyen napi étrend nemcsak a vércukorszintet segít stabilan tartani, hanem energikusabbá és kiegyensúlyozottabbá is teszi a mindennapokat.

Egyensúlyban a tápanyagok – a rostban gazdag, fehérjében bővelkedő ételek a cukorbeteg étrend alapját adják

Mit nem ehet a cukorbeteg?

A legtöbben ott hibáznak, hogy azt hiszik, a „cukormentes” termék automatikusan egészséges. A dietetikus szerint ez nem így van, hiszen sokszor ezekben az ételekben is találhatók mesterséges édesítőszerek, rejtett cukrok vagy finomított szénhidrátok.

A finomított cukor, a fehér liszt, a feldolgozott élelmiszerek és a cukros üdítők gyorsan megemelik a vércukorszintet, így ezeket mindenképpen kerülni kell

– hangsúlyozza Orsolya.