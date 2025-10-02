október 2., csütörtök

Tragédia

1 órája

Gyászol Esztergom, elhunyt a Szeretgom Egyesület alapító tagja

Címkék#Cserép János#Szeretgom Egyesület#Esztergom#Hernádi Ádám#tragédia#elhunyt#gyász

Kemma.hu

Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere hivatalos Facebook-oldalán közölte a hírt, hogy 47 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Cserép János, a város Közgyűlésének képviselője, a Szeretgom Egyesület alapító tagja.

Cserép János
Cserép János 47 éves volt
Forrás: Hernádi Ádám/Facebook

Emlékét tisztelettel őrizzük. Őszinte részvétem a családnak.

– áll a bejegyzésben.

Cserép Jánosra emlékszik a polgármester

 

