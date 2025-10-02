Tragédia
45 perce
Gyászol Esztergom, elhunyt a Szeretgom Egyesület alapító tagja
Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere hivatalos Facebook-oldalán közölte a hírt, hogy 47 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Cserép János, a város Közgyűlésének képviselője, a Szeretgom Egyesület alapító tagja.
Emlékét tisztelettel őrizzük. Őszinte részvétem a családnak.
– áll a bejegyzésben.
Cserép Jánosra emlékszik a polgármester
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre