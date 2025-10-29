Autóalkatrészek között lapult a "füst": lebukott a kreatív csempész

Nem ez az első eset, hogy csempész cigit fognak a NAV ellenőrei az M1-es autópályán. A pénzügyőrök egy román kisbuszt állítottak meg, amely Németországba szállított autóalkatrészeket. A rakomány átvizsgálásakor derült ki, hogy a dobozokban nem csak fékbetétek és lengéscsillapítók vannak, hanem más is megbújt a szállítmányban.

600 doboz csempész cigi bújt meg a rakomány között

Forrás: nav.gov.hu

Csempész cigi a kisteher mélyén

Ahogy a nav.gov.hu beszámolt róla, a NAV pénzügyőrei gyorsan kiszúrták a trükkös csomagolást, és lefoglalták a dohányt: 600 doboz zárjegy nélküli csempész cigarettát találtak a rakomány között, mintegy másfél millió forint értékben. A sofőr tagadta, hogy tudott volna a "füstöltő meglepetésről". Akár 3 millió forint bírságra is számíthat, a hatóság pedig jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indított eljárást.

Még két hete sincs, hogy egy másik csempészcigaretta szállítmányt is fogtak a NAV ellenőrei, szintén az M1-esen. A pénzügyőrök itt is egy román kisbuszra lettek figyelmesek, ami hatalmas utánfutót húzott magával. Az autóban hatan utaztak, az utánfutóban pedig dobozba csomagolt szárított tésztát szállítottak, de első látásra minden rendben volt, viszont a dobozok mennyiség gyanús volt.