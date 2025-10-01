Kétszázezret követeltek az idős nénitől, megint van kiktől rettegni Tatabányán

Tatabánya közbiztonságáról már korábban is írtunk, például mikor legutóbb fényes nappal történt betörési kísérlet egy utcában. Olvasónk jelezte felénk, hogy a csalók ismét felbukkantak a városban: villanyszerelőnek adta ki magát két férfi, aki nagymamája ajtaján kopogott be. Mutatjuk a részleteket!

Csalók: villanyszerelőnek adta ki magát két gyanús alak Tatabányán

Korábban portálunk beszámolt arról, hogy olvasóink szerint kik Komárom-Esztergom vármegye legjobb villanyszerelői, ám minden bizonnyal nem azokra az emberekre gondoltak, akik olvasónk nagymamájához kéretlenül érkeztek.

A történet a következő: két férfi buzgón kopogtatott idős olvasónk ajtaján azzal a kérdéssel, hogy milyen vezeték van a lakásban. Mindezek után az ismeretlen férfiak kijelentették, hogy a lakást újra kell vezetékezni, ehhez a munkához pedig 200 ezer forint előleget kérnek el. Majd meglehetősen gyanúsan elkezdtek érdeklődni, hogy az idős néninek mennyi pénze van otthon. A néni gyanút fogott, a férfiakat elküldte, így az ügynek hátrányos pénzügyi következménye nem lett, de a csalók a névjegykártyájukat ennek ellenére is ott hagyták. A szakember bár kevés, de azt hiszem, senki nem ilyen villanyszerelőre vágyik, így tehát érdemes résen lenni.