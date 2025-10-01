október 1., szerda

Veszély

1 órája

Kétszázezret követeltek az idős nénitől, megint van kiktől rettegni Tatabányán

Meglepő esemény történt a napokban Tatabányán. Újra csalók bukkantak fel a városban. Ezúttal egy idős nénit próbáltak pénzzel lehúzni idegen villanyszerelőkként.

Gábos Orsolya

Tatabánya közbiztonságáról már korábban is írtunk, például mikor legutóbb fényes nappal történt betörési kísérlet egy utcában. Olvasónk jelezte felénk, hogy a csalók ismét felbukkantak a városban: villanyszerelőnek adta ki magát két férfi, aki nagymamája ajtaján kopogott be. Mutatjuk a részleteket!

Shoulder,Shot,Of,A,Sad,Asian,Grandma,Covering,Her,Face, old woman, Csalók: villanyszerelőnek adta ki magát két gyanús alak Tatabányán
Csalók: villanyszerelőnek adta ki magát két gyanús alak Tatabányán
Fotó: PRPicturesProduction / Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Csalók a láthatáron: furcsa villanyszerelők Tatabányán

Korábban portálunk beszámolt arról, hogy olvasóink szerint kik Komárom-Esztergom vármegye legjobb villanyszerelői, ám minden bizonnyal nem azokra az emberekre gondoltak, akik olvasónk nagymamájához kéretlenül érkeztek.

A történet a következő: két férfi buzgón kopogtatott idős olvasónk ajtaján azzal a kérdéssel, hogy milyen vezeték van a lakásban. Mindezek után az ismeretlen férfiak kijelentették, hogy a lakást újra kell vezetékezni, ehhez a munkához pedig 200 ezer forint előleget kérnek el. Majd meglehetősen gyanúsan elkezdtek érdeklődni, hogy az idős néninek mennyi pénze van otthon. A néni gyanút fogott, a férfiakat elküldte, így az ügynek hátrányos pénzügyi következménye nem lett, de a csalók a névjegykártyájukat ennek ellenére is ott hagyták. A szakember bár kevés, de azt hiszem, senki nem ilyen villanyszerelőre vágyik, így tehát érdemes résen lenni.

 

