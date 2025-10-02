1 órája
Vigyázz ezekkel az SMS-ekkel! Nem a közműszolgáltatód küldte az üzenetet
Sose nyiss ki gyanús e-mailt vagy SMS-t, és ne kattints a bennük található linkekre! Újabb csalással próbálkoznak az adathalászok, és aki bedől, nemcsak a pénzét, hanem személyes adatait is elveszítheti.
A csalók valahogy mindig megpróbálnak elérni minket, és most egy újabba módszert találtak ki. Most közműszolgáltatók nevével próbálnak csalást végrehajtani. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség a Facebook-oldalukon hívja fel a figyelmet arra, hogy az utóbbi időben egyre többen kapnak ilyen csaló SMS-t.
Csalás közművel
A csalók hamis üzenetet küldenek, amelyekben linkek találhatók, és ezek gyakran adathalász oldalakra vezetnek. Ezek adataidat próbálják megszerezni, vagy akár kártevőket telepíthetnek a telefonodra.
A rendőrsé pár tippet is adott ara, hogy hogyan védekezhetsz:
- Soha ne kattints ismeretlen vagy gyanús SMS-ekben található linkekre!
- Ha kétségeid vannak az üzenet hitelességét illetően, mindig a szolgáltató hivatalos weboldalán vagy ügyfélszolgálatán keresztül ellenőrizd azt.
- Ellenőrizd az SMS-ben szereplő információkat más, megbízható forrásból, például a szolgáltató hivatalos e-mailjeiből.
- Telepíts megbízható vírusirtó és biztonsági alkalmazásokat a telefonodra.
- Soha ne add meg személyes vagy bankkártya adataidat ismeretlen weboldalakon.
- A rendőrség kéri a lakosságot, hogy legyenek éberek, és gondolják át minden üzenet hitelességét, mielőtt bárhová kattintanak. A gyors reakció és a tudatos internethasználat megvédhet a csalásoktól.
Mindig nagyon óvatosnak kell lenni
Az adathalászat mellett ismét megjelentek az unokázós trükkök is, amelyekkel milliókat csaltak ki áldozataiktól. A cél minden esetben ugyanaz: minél gyorsabban megszerezni az áldozatok pénzét vagy személyes adatait.
