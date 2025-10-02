október 2., csütörtök

Csalás

1 órája

Vigyázz ezekkel az SMS-ekkel! Nem a közműszolgáltatód küldte az üzenetet

Címkék#telefonos csalók#csalás#sms-üzenet#adathalászat

Sose nyiss ki gyanús e-mailt vagy SMS-t, és ne kattints a bennük található linkekre! Újabb csalással próbálkoznak az adathalászok, és aki bedől, nemcsak a pénzét, hanem személyes adatait is elveszítheti.

Kemma.hu

A csalók valahogy mindig megpróbálnak elérni minket, és most egy újabba módszert találtak ki. Most közműszolgáltatók nevével próbálnak csalást végrehajtani. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség a Facebook-oldalukon hívja fel a figyelmet arra, hogy az utóbbi időben egyre többen kapnak ilyen csaló SMS-t. 

SMS csalás
SMS csalásra hívja fel a figyelmet a rendőrség. Ennek sose dőlj be!
Forrás: Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség / facebook

Csalás közművel

A csalók hamis üzenetet küldenek, amelyekben linkek találhatók, és ezek gyakran adathalász oldalakra vezetnek. Ezek adataidat próbálják megszerezni, vagy akár kártevőket telepíthetnek a telefonodra.

A rendőrsé pár tippet is adott ara, hogy hogyan védekezhetsz:

  • Soha ne kattints ismeretlen vagy gyanús SMS-ekben található linkekre!
  • Ha kétségeid vannak az üzenet hitelességét illetően, mindig a szolgáltató hivatalos weboldalán vagy ügyfélszolgálatán keresztül ellenőrizd azt.
  • Ellenőrizd az SMS-ben szereplő információkat más, megbízható forrásból, például a szolgáltató hivatalos e-mailjeiből.
  • Telepíts megbízható vírusirtó és biztonsági alkalmazásokat a telefonodra.
  • Soha ne add meg személyes vagy bankkártya adataidat ismeretlen weboldalakon.
  • A rendőrség kéri a lakosságot, hogy legyenek éberek, és gondolják át minden üzenet hitelességét, mielőtt bárhová kattintanak. A gyors reakció és a tudatos internethasználat megvédhet a csalásoktól.

Mindig nagyon óvatosnak kell lenni 

Az adathalászat mellett ismét megjelentek az unokázós trükkök is, amelyekkel milliókat csaltak ki áldozataiktól. A cél minden esetben ugyanaz: minél gyorsabban megszerezni az áldozatok pénzét vagy személyes adatait.

Pár héttel ezelőtt egyre több emberhez érkezett gyanús SMS, amelyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevével visszaélve próbálták megtéveszteni a lakosságot. Az üzenetekben rendszerint kisebb összegű „adóhátralékot” emlegettek. De a NAV semmilyen esetben sem küld SMS-ben fizetési felszólítást vagy linket.

 

