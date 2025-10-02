Vigyázz ezekkel az SMS-ekkel! Nem a közműszolgáltatód küldte az üzenetet

A csalók valahogy mindig megpróbálnak elérni minket, és most egy újabba módszert találtak ki. Most közműszolgáltatók nevével próbálnak csalást végrehajtani. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség a Facebook-oldalukon hívja fel a figyelmet arra, hogy az utóbbi időben egyre többen kapnak ilyen csaló SMS-t.

SMS csalásra hívja fel a figyelmet a rendőrség. Ennek sose dőlj be!

Forrás: Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség / facebook

Csalás közművel

A csalók hamis üzenetet küldenek, amelyekben linkek találhatók, és ezek gyakran adathalász oldalakra vezetnek. Ezek adataidat próbálják megszerezni, vagy akár kártevőket telepíthetnek a telefonodra.

A rendőrsé pár tippet is adott ara, hogy hogyan védekezhetsz:

Soha ne kattints ismeretlen vagy gyanús SMS-ekben található linkekre!

Ha kétségeid vannak az üzenet hitelességét illetően, mindig a szolgáltató hivatalos weboldalán vagy ügyfélszolgálatán keresztül ellenőrizd azt.

Ellenőrizd az SMS-ben szereplő információkat más, megbízható forrásból, például a szolgáltató hivatalos e-mailjeiből.

Telepíts megbízható vírusirtó és biztonsági alkalmazásokat a telefonodra.

Soha ne add meg személyes vagy bankkártya adataidat ismeretlen weboldalakon.

A rendőrség kéri a lakosságot, hogy legyenek éberek, és gondolják át minden üzenet hitelességét, mielőtt bárhová kattintanak. A gyors reakció és a tudatos internethasználat megvédhet a csalásoktól.

Mindig nagyon óvatosnak kell lenni

Az adathalászat mellett ismét megjelentek az unokázós trükkök is, amelyekkel milliókat csaltak ki áldozataiktól. A cél minden esetben ugyanaz: minél gyorsabban megszerezni az áldozatok pénzét vagy személyes adatait.