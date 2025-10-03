22 perce
Sokkal könnyebb lett a tájékozódás: elindult a családi adócsökkentés hivatalos weboldala
Új honlap segíti a családi adókedvezmény és az adócsökkentés pontos kiszámítását. A csaladiadocsokkentes.hu kalkulátorokkal, részletes tájékoztatással és gyakorlati tudnivalókkal támogatja az érintetteket. Online felületet is biztosít a családi adócsökkentés hivatalos oldalával.
Mint azt nemrég mi is megírtuk, október 1-től a három vagy több gyermeket nevelő édesanyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, hiszen életbe lépett a 3 gyerekes anyák adómentessége. Itt azonban nem áll meg a segítségnyújtás. A kormány a családok pénzügyi terheinek csökkentését célzó intézkedésekhez most egy átlátható, online felületet is biztosít a családi adócsökkentés hivatalos oldalával.
Elindult a háromgyerekes anyák adómentessége, itt vannak a legfontosabb tudnivalók
Erről Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is beszámolt Facebook-oldalán, ahol egy bejegyzésben árulta el, hogy már elindult a családi adócsökkentés kiszámítását segítő weboldal, a csaladiadocsokkentes.hu.
Az oldalon leírják, hogy a kormány célja ezzel az, hogy a gyermekes családok terhei folyamatosan csökkenjenek, és egyre több pénz maradjon a családoknál. 2010 óta családbarát és adócsökkentési politikát folytatnak, hiszen 2011-ben bevezették a családi adórendszert, amely Európa egyik legalacsonyabb, mindössze 15 százalékos személyi jövedelemadó kulcsát biztosítja a dolgozóknak. Az alacsony adókulcs mellett a gyermeket nevelő szülők pedig családi kedvezményeket és adómentességet vehetnek igénybe.
Weboldalon lehet mindent megtudni a családi adócsökkentésről
Az oldal elkészültét és indulását egyébként még Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár jelentette be a minap, aki azt közölte, a családi adócsökkentés kiszámítását kalkulátorok is segítik.
Kiszámoltuk, mennyi pluszt hoz a konyhára a háromgyerekes anyák adómentessége
Az új honlapon minden fontos információ elérhető a családi adókedvezmény emeléséről és az anyák szja-mentességéről is.
3 gyerekes anyák adómentessége: ezt kell tudni róla
A 3 gyerekes anyák adómentessége minden olyan nőnek jár, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra. Ez azt jelenti, hogy akár felnőtt gyermekek után is igénybe vehető a kedvezmény.
A háromgyermekes anyák keresete így teljes egészében mentesül az szja alól. A novemberi fizetésben már látszódnak az összegek. És pontosan kiszámoltuk, mennyit hoz a konyhára a háromgyerekes anyák adómentessége. Az adómentesség számításakor a bruttó fizetést kell alapul venni. Példákkal mutatjuk be, hogy alakulnak a bevétele a különböző életszituációkban.