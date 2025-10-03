Sokkal könnyebb lett a tájékozódás: elindult a családi adócsökkentés hivatalos weboldala

Erről Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is beszámolt Facebook-oldalán, ahol egy bejegyzésben árulta el, hogy már elindult a családi adócsökkentés kiszámítását segítő weboldal, a csaladiadocsokkentes.hu.

Az oldalon leírják, hogy a kormány célja ezzel az, hogy a gyermekes családok terhei folyamatosan csökkenjenek, és egyre több pénz maradjon a családoknál. 2010 óta családbarát és adócsökkentési politikát folytatnak, hiszen 2011-ben bevezették a családi adórendszert, amely Európa egyik legalacsonyabb, mindössze 15 százalékos személyi jövedelemadó kulcsát biztosítja a dolgozóknak. Az alacsony adókulcs mellett a gyermeket nevelő szülők pedig családi kedvezményeket és adómentességet vehetnek igénybe.

Weboldalon lehet mindent megtudni a családi adócsökkentésről

Az oldal elkészültét és indulását egyébként még Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár jelentette be a minap, aki azt közölte, a családi adócsökkentés kiszámítását kalkulátorok is segítik.