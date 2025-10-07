50 perce
Covid vagy influenza? Itt a Népegészségügy válasza, melyiknek van most szezonja
A szennyvízben vizsgálták a leggyakoribb légúti betegségek kórokozóit. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tesztje kimutatta a Covid, az influenza és egyéb vírusok és baktériumok jelenlétét.
Aggasztó adatok érkeztek: ismét több a koronavírusos, mint az influenzás beteg Magyarországon. Ezt mutatják a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb szennyvízvizsgálatának eredményei, amely a covid, az influenza és az RSV vírus terjedését követte nyomon.
Egyre több a Covidos Tatabányán is
Az új koronavírus szennyvízből történő kimutatását 2020. júliusa óta végzi a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).
A pandémia több fejlesztést is ösztönzött, így ma gyorsabban tudjuk mérni a kórokozók jelenlétét és a megbetegedések számát. Jó példa erre a szennyvíz-alapú előrejelzés: ennek segítségével a lakosság egészségi állapotára vonatkozó információkat nyerhetnek a szennyvíz vizsgálatával.
- mondta Müller Cecília a Kemma.hu-nak adott interjúban.
Ezek a Covid leggyakoribb tünetei:
- magas láz,
- hidegrázás,
- fej-, izom- és torokfájdalom,
- orrnyálkahártya-gyulladás,
- köhögés.
- Előfordulhat hányás, hasmenés is.
Koronavírus - térségi hírek
- Tarol az omikron Komárom-Esztergomban: egy nap alatt 570 új fertőzött
- Egy nap alatt 677 új fertőzött Komárom Esztergomban. Tovább érvényes a védettségi igazolvány
- Durva pillanat: átlépte az 50 ezres határt a fertőzöttek száma Komárom-Esztergom megyében
- Bekeményített a vírus: 2000-hez közelít a hétvégi új fertőzöttek száma a megyénkben
- Engedett a Covid, de még nem lélegezhetünk fel Komárom-Esztergomban sem
Az NNGYK 39. heti jelentéséből kiderült: a szennyvíz SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten emelkedik. Növekedés tapasztalható Békéscsabán, Debrecenben, Kecskeméten, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Szombathelyen és Veszprémben. Tatabányán jelenleg mérsékelt szinten stagnál a Covid jelenléte a szennyvízben. Csökkenés azonban egyik szennyvízminta esetében sem látható.
Ennyi beteg volt az elmúlt hetekben
Mint megírtuk: az NNGYK-nál influenza- és influenzaszerű betegségből 30 esetet jegyeztek fel, ami az összes légúti megbetegedés közel negyedét jelenti. Jó hír, hogy ez a szám is csökkent az előző héthez képest, nagyjából a felére. A laborvizsgálatok vegyes eredményt hoztak: a szezon kezdete óta 67 mintát elemeztek, ezek közül több is pozitív lett – 13 influenza A, 5 influenza B, 4 RS vírus, valamint 2 COVID–19 esetet mutattak ki.
Indul a Covid-szezon
Az NNGYK felhívta a figyelmet, hogy a szennyvíz eredmények alapján a COVID-19 fertőzésszámok további emelkedése várható a következő hetekben.
A népegészségügyi központ közölte az elmúlt egy év Covid-örökítőanyag adatait is, melyből megállapítható, hogy a - többi légúti kórokozóhoz hasonlóan - a Covid is hullámzó erősségű. A grafikonból jól kitűnik, hogy a nyár végén indul a szezon és a tél közepéig tart.
Dr. Bense Tamás eszertgomi gyermekorvos tapasztalatai is igazolják a Covid szezonalitását. A gyerekorvos még szeptember első felében elárulta a Kemma.hu-nak: az ő praxisában a nyár végé több covid teszttel igazolt beteg is volt. Mint a háziorvos hozzátette: egyiküknél sem voltak súlyos szövődmények, a betegségen hamar átestek.
Jön az őszi betegségszezon: a gyerekeknek és a szülőknek is üzent a gyerekorvos
Ezért mérik ismét a szennyvízben a Covid-koncentrációt
2024 év elején megemelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma, februárig a szennyvízben is kimutatható volt a kórokozó. A népegészségügyi központ részletezése szerint februártól az örökítőanyag koncentrációjának folyamatos csökkenése miatt a szennyvíz minták már nem bizonyultak alkalmasnak variánsvizsgálatra. Egy új módszer bevezetésével lehetőség nyílt az alacsony koncentrációjú mintákból történő variáns-elemzésre, ezáltal sikerült kimutatni szennyvízmintából a KP.2 (FLiRT) koronavírus alvariánst a2024 első felében. Az elmúlt hetekben tapasztalható emelkedés miatt újra mérhető a Covid-koncentráció. Az NNGYK kiemlete: a most is terjedő variáns nem okoz a korábbi változatoknál súlyosabb, vagy eltérő kórképekkel járó betegséget.
Közeleg a influenzaszezon?
Ezzel szemben az influenza vírus szennyvízben mért örökítőanyaga mást mutat. Az Influenza A és B tipusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban az előző héthez képest stagnál. Az A tipusról még kimzzattaák, hogy cirkiulál a lakosság körében, de nagyobb járványt a téli időszakban okoz.
Az influenza tünetei:
- láz vagy hidegrázás,
- lázas érzés, köhögés,
- torokfájás, orrfolyás,
- orrdugulás,
- izom- és testfájdalom,
- fejfájás,
- fáradtság.
A 39. naptári héten Kecskeméten, Szekszárdon és Zalaegerszegen volt kimutatási határ felett az Influenza A örökítőanyagának mennyisége. Az Influenza B örökítőanyag koncentrációja pedig egyik ellátási területen sem volt kimutatási határ felett az Influenza B örökítőanyagának mennyisége. Az influenza szezonaja az elmúlt év tapasztalatai alapján decembertől februárig tart.
Még egy légúti vírusra kell figyelni
RSV, azaz a légúti óriássejtes vírus örökítőanyagát is mérik az ország szennyvizeiben. A központ jelentése szerint a a koncentráció enyhén emelkedik,
Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban és Zalaegerszegen volt kimutatási határ felett az RSV örökítőanyagának mennyisége. Mint hozzátették: az esetszámok jelentős növekedése nem várható a következő hetekben.
RSV leggyakoribb tünetei:
- köhögés,
- orrdugulás,
- tüsszögés,
- orrfolyás,
- torokfájás
- láz.
- Súlyosabb esetben a fertőzés a hörgőkre és a tüdőre terjed, és komoly szövődményeket, így az alsóbb légutak gyulladását, tüdőgyulladást is okozhat
Az RSV-t egyébként csak tavaly óta mérik a szennyvízben, viszont így most már egy év tapasztalata áll rendelkezésre a vizsgálathoz. Eszerint az RSV fő szezonja körülbelül januárban indul és tavaszig tart.
