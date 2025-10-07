Covid vagy influenza? Itt a Népegészségügy válasza, melyiknek van most szezonja

Az NNGYK 39. heti jelentéséből kiderült: a szennyvíz SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten emelkedik. Növekedés tapasztalható Békéscsabán, Debrecenben, Kecskeméten, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Szombathelyen és Veszprémben. Tatabányán jelenleg mérsékelt szinten stagnál a Covid jelenléte a szennyvízben. Csökkenés azonban egyik szennyvízminta esetében sem látható.

Ennyi beteg volt az elmúlt hetekben

Mint megírtuk: az NNGYK-nál influenza- és influenzaszerű betegségből 30 esetet jegyeztek fel, ami az összes légúti megbetegedés közel negyedét jelenti. Jó hír, hogy ez a szám is csökkent az előző héthez képest, nagyjából a felére. A laborvizsgálatok vegyes eredményt hoztak: a szezon kezdete óta 67 mintát elemeztek, ezek közül több is pozitív lett – 13 influenza A, 5 influenza B, 4 RS vírus, valamint 2 COVID–19 esetet mutattak ki.

Indul a Covid-szezon

Az NNGYK felhívta a figyelmet, hogy a szennyvíz eredmények alapján a COVID-19 fertőzésszámok további emelkedése várható a következő hetekben.

A népegészségügyi központ közölte az elmúlt egy év Covid-örökítőanyag adatait is, melyből megállapítható, hogy a - többi légúti kórokozóhoz hasonlóan - a Covid is hullámzó erősségű. A grafikonból jól kitűnik, hogy a nyár végén indul a szezon és a tél közepéig tart.