1 órája

Covid vagy influenza? Itt a Népegészségügy válasza, melyiknek van most szezonja

A szennyvízben vizsgálták a leggyakoribb légúti betegségek kórokozóit. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tesztje kimutatta a Covid, az influenza és egyéb vírusok és baktériumok jelenlétét.

Kemma.hu

Aggasztó adatok érkeztek: ismét több a koronavírusos, mint az influenzás beteg Magyarországon. Ezt mutatják a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb szennyvízvizsgálatának eredményei, amely a covid, az influenza és az RSV vírus terjedését követte nyomon.

Nemzeti Népegészségyügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte a Covid, az influenza és más betegség jelenlétét.
Covid vagy influenza? Itt a Népegészségügyi Központ válasza a szezonról

Egyre több a Covidos Tatabányán is

Az új koronavírus szennyvízből történő kimutatását 2020. júliusa óta végzi a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). 

A pandémia több fejlesztést is ösztönzött, így ma gyorsabban tudjuk mérni a kórokozók jelenlétét és a megbetegedések számát. Jó példa erre a szennyvíz-alapú előrejelzés: ennek segítségével a lakosság egészségi állapotára vonatkozó információkat nyerhetnek a szennyvíz vizsgálatával. 

- mondta Müller Cecília a Kemma.hu-nak adott interjúban.

Ezek a Covid leggyakoribb tünetei:

  • magas láz,
  • hidegrázás,
  • fej-, izom- és torokfájdalom,
  • orrnyálkahártya-gyulladás,
  • köhögés.
  • Előfordulhat hányás, hasmenés is.

 

Az NNGYK 39. heti jelentéséből kiderült:  a szennyvíz SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten emelkedik. Növekedés tapasztalható Békéscsabán, Debrecenben, Kecskeméten, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Szombathelyen és Veszprémben. Tatabányán jelenleg mérsékelt szinten stagnál a Covid jelenléte a szennyvízben. Csökkenés azonban egyik szennyvízminta esetében sem látható.

Ennyi beteg volt az elmúlt hetekben
Mint megírtuk: az NNGYK-nál influenza- és influenzaszerű betegségből 30 esetet jegyeztek fel, ami az összes légúti megbetegedés közel negyedét jelenti. Jó hír, hogy ez a szám is csökkent az előző héthez képest, nagyjából a felére. A laborvizsgálatok vegyes eredményt hoztak: a szezon kezdete óta 67 mintát elemeztek, ezek közül több is pozitív lett – 13 influenza A, 5 influenza B, 4 RS vírus, valamint 2 COVID–19 esetet mutattak ki.

Indul a Covid-szezon

Az NNGYK felhívta a figyelmet, hogy a szennyvíz eredmények alapján a COVID-19 fertőzésszámok további emelkedése várható a következő hetekben.

A népegészségügyi központ közölte az elmúlt egy év Covid-örökítőanyag adatait is, melyből megállapítható, hogy a - többi légúti kórokozóhoz hasonlóan - a Covid is hullámzó erősségű. A grafikonból jól kitűnik, hogy a nyár végén indul a szezon és a tél közepéig tart. 

Koronavírus szennyvízből mért koncentrációja az elmúlt egy évben

Dr. Bense Tamás eszertgomi gyermekorvos tapasztalatai is igazolják a Covid szezonalitását. A gyerekorvos még szeptember első felében elárulta a Kemma.hu-nak: az ő praxisában a nyár végé több covid teszttel igazolt beteg is volt. Mint a háziorvos hozzátette: egyiküknél sem voltak súlyos szövődmények, a betegségen hamar átestek. 

Ezért mérik ismét a szennyvízben a Covid-koncentrációt
2024 év elején megemelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma, februárig a szennyvízben is kimutatható volt a kórokozó. A népegészségügyi központ részletezése szerint februártól az örökítőanyag koncentrációjának folyamatos csökkenése miatt a szennyvíz minták már nem bizonyultak alkalmasnak variánsvizsgálatra. Egy új módszer bevezetésével lehetőség nyílt az alacsony koncentrációjú mintákból történő variáns-elemzésre, ezáltal sikerült kimutatni szennyvízmintából a KP.2 (FLiRT) koronavírus alvariánst a2024 első felében. Az elmúlt hetekben tapasztalható emelkedés miatt újra mérhető a Covid-koncentráció. Az NNGYK kiemlete: a most is terjedő variáns nem okoz a korábbi változatoknál súlyosabb, vagy eltérő kórképekkel járó betegséget.

Közeleg a influenzaszezon?

Ezzel szemben az influenza vírus szennyvízben mért örökítőanyaga mást mutat. Az Influenza A és B tipusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban az előző héthez képest stagnál. Az A tipusról még kimzzattaák, hogy cirkiulál a lakosság körében, de nagyobb járványt a téli időszakban okoz.

Az influenza tünetei:

  • láz vagy hidegrázás,
  • lázas érzés, köhögés,
  • torokfájás, orrfolyás,
  • orrdugulás,
  • izom- és testfájdalom,
  • fejfájás,
  • fáradtság. 

 

A 39. naptári héten Kecskeméten, Szekszárdon és Zalaegerszegen volt kimutatási határ felett az Influenza A örökítőanyagának mennyisége. Az Influenza B örökítőanyag koncentrációja pedig egyik ellátási területen sem volt kimutatási határ felett az Influenza B örökítőanyagának mennyisége. Az influenza szezonaja az elmúlt év tapasztalatai alapján decembertől februárig tart. 

Az "A" típusú influenza örökítőanyagát a szennyvízben így mutatták ki 2024-25-ben
Forrás: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

Még egy légúti vírusra kell figyelni

RSV, azaz a légúti óriássejtes vírus örökítőanyagát is mérik az ország szennyvizeiben. A központ jelentése szerint a a koncentráció enyhén emelkedik, 
Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban és Zalaegerszegen volt kimutatási határ felett az RSV örökítőanyagának mennyisége. Mint hozzátették: az esetszámok jelentős növekedése nem várható a következő hetekben.

RSV leggyakoribb tünetei:

  • köhögés,
  • orrdugulás,
  • tüsszögés,
  • orrfolyás,
  • torokfájás
  • láz. 
  • Súlyosabb esetben a fertőzés a hörgőkre és a tüdőre terjed, és komoly szövődményeket, így az alsóbb légutak gyulladását, tüdőgyulladást is okozhat

Az RSV-t egyébként csak tavaly óta mérik a szennyvízben, viszont így most már egy év tapasztalata áll rendelkezésre a vizsgálathoz. Eszerint az RSV fő szezonja körülbelül januárban indul és tavaszig tart.

Az RSV szezonalitása 2024-2025-ben 
Forrás: Nemzeti Népegészségügyi Központ

 

