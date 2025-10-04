október 4., szombat

Ferenc névnap

+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mémek

42 perce

Az internet királyai – íme a legviccesebb cicás mémek!

Címkék#macska#cicás#cuki videó#mém#tartalom

Az internetet elárasztó vicces és aranyos tartalmak közül a macskák képei és videói örök kedvencek. A cicás mémek minden nap újabb mosolyt csalnak a közösségi média felhasználóinak arcára.

Bajcsy Tünde

A macskák már évezredek óta uralják a világot – legalábbis a gazdik szívét biztosan. Egyiptomban szentként tisztelték őket, a középkorban titokzatos, varázslatos lényként tekintettek rájuk, a modern korban pedig házi kedvencekként költöztek a nappalinkba. Az internet elterjedésével azonban új birodalmat hódítottak meg: ők lettek a mémek koronázatlan királyai. Kevés olyan nap telik el, hogy ne botlanánk bele egy vicces, meglepő vagy éppen teljesen abszurd cicás mémekbe a közösségi médiában.

Hétfő reggel röviden – cicás mémek nélkül el sem tudnánk képzelni a napot.
Hétfő reggel röviden – cicás mémek nélkül el sem tudnánk képzelni a napot

A legendás cicás mémek születése

A 2000-es évek elején indult el a nagy macskás hullám:

  • Grumpy Cat – a világ talán legismertebb morcos cicája, akinek állandóan rosszkedvű arckifejezése mémek millióinak alapjául szolgált.
  • Maru – Japánból, a „dobozok királya”, aki minden kartonba belepréseli magát.
  • Bongo Cat – a rajzolt, zenélő cica, aki bongón és más hangszereken játszik mémekbe.

Cicák a TikTok és Instagram korában

Az elmúlt években a cicák alkalmazkodtak az új trendekhez: ma már nem (csak) képek és Gifek uralják a netet, hanem rövid, villámgyorsan terjedő videók. A cicás mémek nem csupán szórakoztatnak – sokkal többet nyújtanak annál. Egy közös nyelvet adnak, amelyet mindenki ért: elég egy kép vagy egy rövid videó, és bárhol a világon felismerjük az üzenetet. A macskák világszerte összekötnek embereket, kultúrákat, korosztályokat – hiszen ki tudna ellenállni egy dobozba bújó Marunak, egy vidáman doboló Bongo Catnek vagy egy morcos Grumpy Catnek? A TikTok és az Instagram Reels tele van: 

  • vicces reakciókkal (pl. uborkától megijedő cicák), 
@planethappypuppy Do you know why cats are afraid of cucumbers? #cat #catsoftiktok #funny #fyp ♬ Elevator Music - Bohoman
  • megható pillanatokkal (gazdájukhoz bújó, mentett kiscicák), 
@senad.tickle Cat like to sleep with their owner🥰💕#pet #cute #love #cat #catsoftiktok #foryou ♬ You Are The Reason Calum Scott cover by Alexandr
  • és persze teljesen abszurd jelenetekkel (macskák, akik kutyaként viselkednek, vagy éppenséggel a gazdi helyett Zoom-meetinget tartanak).
@furrylifediary "When the Cat CEO Takes Over Your Zoom Meeting 😼💼"#catsoftiktok #funnycat #fyp #usapets #usa #funnyvideos ♬ original sound - FurryLifeDiary

Nem túlzás azt mondani, hogy a macskák segítenek átvészelni a hétköznapokat – elég egyetlen rövid videó, és máris mosolyt csalnak az arcunkra. 

Cicák és mi – miért szeretjük őket ennyire?

A macskák titka abban rejlik, hogy mindig meglepetést tartogatnak. Sosem tudhatjuk, mikor lesz belőlük szeretetteljes dorombológép, vagy mikor válnak hirtelen bohóccá, aki fejjel előre ugrik a függönybe. Ez a kiszámíthatatlanság, a humor és a báj együtt teszi őket az internet örök sztárjaivá.

A cicás tartalmak emellett sokak számára igazi lelki feltöltődést jelentenek: egy nehéz nap után elég pár percet eltölteni velük, és máris könnyebbnek tűnik minden. Nem véletlen, hogy pszichológusok is kiemelik a „cuki videók” pozitív hatását a hangulatra és a stresszoldásra. 

Ha te is a cicák szerelmese vagy, töltsd ki a cicákról szóló kvízünket!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu