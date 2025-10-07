Így segíthetsz a kinti macskáknak télen - egy kis odafigyelés csodákra képes

A hideg idő közeledtével sok kóbor vagy kijárós cica az autók alatt vagy a motorháztetőkben keres melegedőt. A cicák télen ösztönösen a meleg motortérhez húzódnak, hiszen számukra ez biztonságos kuckónak tűnik. Azonban amikor elindítjuk az autót, ez tragédiához vezethet. Egy egyszerű mozdulattal azonban sokat tehetünk: indulás előtt érdemes megkopogtatni a motorháztetőt vagy rálépni a gázra egy rövid dudálással. Így a cicának lesz ideje eliszkolni, és elkerülhetjük a bajt.

A cicák télen gyakran keresnek meleg búvóhelyet – akár egy egyszerű dobozban is biztonságra lelnek

Fotó: Bajcsy Tünde / Forrás: 24 Óra

Cicák télen - ők is fáznak

Ahogy mi is vastag kabátba bújunk és meleg szobába húzódunk a hideg elől, úgy a cicáknak is szükségük van biztonságos menedékre. A kóbor és kijárós macskák sokszor csak az emberek figyelmességére számíthatnak. Egy-egy apró gesztus – egy tál étel, egy meleg kuckó, egy figyelmes kopogtatás az autó motorháztetőjén – nemcsak egy cica életét mentheti meg, hanem közösségeinket is emberibbé teszi. Ha mindenki odafigyel egy kicsit, a tél nem a túlélésről, hanem a gondoskodásról szólhat a cicák számára.

Olcsó, mégis biztonságos menedékek

Nem kell drága felszerelést vásárolni ahhoz, hogy biztonságos és meleg helyet biztosítsunk a környékbeli cicáknak. Egy kibélelt kartondoboz, egy szigetelt műanyag láda vagy egy régi rekesz is kiváló megoldás lehet, ha száraz, szélvédett helyre tesszük. A bejárat legyen éppen akkora, hogy a macska beférjen, bent pedig takarók, rongyok vagy régi pulcsik tarthatják a hőt. A cicák ösztönösen keresik az ilyen kuckókat, így hamar birtokba veszik majd az új menedéket. Ha van lehetőségünk érdemes macskaházat vagy kinti macska fekhelyet kialakítani a számukra, ahol védve vannak az időjárástól.

Élelem és víz télen is

A hideg hónapokban a cicák számára az étel és a víz is nehezebben elérhető. A kint hagyott víz gyorsan megfagy, ezért érdemes rendszeresen cserélni. A tápláló, energiadús eledel pedig segít abban, hogy melegen tartsák magukat. Azonban nem mindegy, hogyan tesszük, tudtuk meg a Magyar Állatvédelem honlapjáról. Fontos, hogy a kihelyezett eledel mindig friss legyen, a víz ne fagyjon be, és ne hagyjunk magunk után szemetet. Hosszabb távon pedig az ivartalanítás jelenti az igazi megoldást: így elkerülhető, hogy a kóbor cicák száma tovább nőjön, és felelősen gondoskodhatunk arról, hogy a jövőben is biztonságosabb legyen számukra az élet. Már egy kis odafigyeléssel is óriási könnyebbséget jelenthetünk számukra, főleg a kóbor vagy gazdátlan cicáknak.