Döntött a tatabányai közgyűlés a Cica-homok bányáról - megszólalt az Által-Ér Szövetség is

Cicabánya Oroszlány: egyhangú határozat született a cica-homok ügyében

Elhatárolódik és egyben tiltakozik az Oroszlány-Pusztavám közigazgatási területén lévő Cica-homok bányató körzetében végzett talajfelszínt megváltoztató munkálatok és a veszélyes hulladék feldolgozó cég lokális és járulékos tevékenysége ellen - döntött egyhangúan a tatabányai közgyűlés tegnap. Arról is határoztak, hogy a közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozatát küldje meg a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalnak, valamint az Energiaügyi Minisztérium Környezeti Ügyekért Felelős Államtitkárának. A döntés indoklása szerint "a Tatabányán élők életében a legfontosabb az egészséges ivóvíz biztosítása. Törvényekben leírt kötelességünknél is fontosabb, hogy mit hagyunk gyerekeinkre és az utánunk itt élőkre."

AZ ÁLTAL-ÉR SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGÉNEK KÖZLEMÉNYE

Az Által-Ér Szövetség is megszólalt az ügyben, közleményüket változtatás nélkül közüljük.

"A Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. 2021-ben lett az „Oroszlány VI.-barnakőszén védnevű bányatelek bányászati jogának tulajdonosa. A Bányafelügyelet az "Oroszlány VI. barnakőszén" védnevű bányatelek bányabezárási műszaki üzemi tervét 2022. májusában jóváhagyta és megállapította, hogy a bányatelek újrahasznosítási célja: rekultivációs tájrendezés. A műszaki üzemi terv részeként benyújtásra került a bányabezárásra vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció és a rekultivációs tevékenységhez használt anyag felszín alatti vizekre gyakorolt - esetleges - hatásainak vizsgálata érdekében készült hidrodinamikai és transzport modellezés is, melynek eredményeként megállapításra került, hogy a rekultiváció vízföldtani szempontból környezeti kockázatok nélkül elvégezhető. A tájrendezés célja egy korábbi bányaművelés hatására visszamaradt létező tájseb megszűntetése, rekultiválása, melynek eredményeként a szukcessziós folyamat előrehaladtával a bányaművelési tevékenység előtti állapothoz hasonló, a jelenleginél kedvezőbb természetvédelmi állapot jöhet létre. Az eljárásban tett természetvédelmi előírások szerint benyújtásra került továbbá a bányaüzem területén fellelhető védett fajok áttelepítése tárgyában természetvédelmi engedély kérelem, amit az illetékes természetvédelmi hatóság elfogadott és engedélyezett.