55 perce
Ínycsiklandó churros forró csokival - mutatjuk a receptet!
Ez a spanyol édesség nemcsak látványos, hanem otthon is könnyedén elkészíthető - a churros recept annyira egyszerű, hogy kezdőknek is bátran ajánlott. Ha kipróbálod ezt a churros receptet, garantáltan mosolyt csal az arcodra és igazi élményt ad minden falat.
Kevés desszert képes olyan gyorsan elcsábítani, mint a churros forró csokival. Az aranybarnára sült, fahéjas cukorba hempergetett tészta és a gazdag, krémes csokoládémártás tökéletes párost alkot. Nem véletlen, hogy ez az egyszerű, mégis különleges finomság TikTok-trenddé vált, és világszerte milliók készítik otthon. A churros eredetileg Spanyolországból származik, de ma már a világ minden táján ismerik és szeretik - főleg azért, mert könnyen variálható és mindig látványos. Elhoztuk nektek ezt a trendi Churros receptet, amit otthon is könnyedén elkészíthettek!
Churros recept:
Hozzávalók (kb. 12–15 churroshoz + csokimártás)
A churroshoz:
- 1 csésze víz
- 6 evőkanál vaj
- ½ teáskanál só
- 1 csésze liszt
- 3 tojás
- olaj a sütéshez
- ½ csésze cukor + 1–2 teáskanál fahéj (forgatáshoz)
A forró csokoládéhoz:
- ¾ csésze ét- vagy tejcsokoládé (darabolva)
- ¾ csésze tejszín
- csipet só
- opcionálisan vanília vagy fahéj ízesítésnek
Elkészítése:
- A tészta elkészítése
Egy lábasban melegítsd össze a vizet, a vajat és a sót. Amikor felforrt, keverd bele a lisztet, és addig dolgozd, míg egynemű masszát kapsz.
- Tojások hozzáadása
Hagyd kicsit hűlni, majd egyesével add hozzá a tojásokat, míg fényes, sima tésztát kapsz.
- Olaj felmelegítése
Egy nagyobb edényben forrósítsd fel az olajat kb. 180 °C-ra. Ha nincs hőmérőd, dobd bele egy apró tésztadarabot: ha azonnal feljön és sülni kezd, jó a hőfok.
- Churros sütése
A tésztát nyomd ki habzsákból 10-15 cm hosszú csíkokban az olajba. Süsd aranybarnára mindkét oldalon, majd szedd ki papírtörlőre.
- Fahéjas cukorba forgatás
A még meleg churrosokat forgasd fahéjas cukorba, hogy minden oldalukon megmaradjon a ropogós édes bevonat.
- Forró csokimártás elkészítése
Melegítsd fel a tejszínt, öntsd a csokoládéra, és keverd simára. Egy csipet sóval és kevés vaníliával még finomabb lesz.
- Tálalás
A churrosokat forró csokoládéval kínáld - mártogatva a legfinomabb.
Tippek és variációk:
- Air fryer változat: ha kevesebb olajjal szeretnéd, kipróbálhatod forrólevegős sütőben is.
- Töltött churros: sütés után megtöltheted mogyorókrémmel, karamellel vagy lekvárral.
- Mártogatós variációk: a forró csoki mellett karamell- vagy vaníliaszósz is remek választás.
- Gluténmentes opció: rizsliszttel és kevés keményítővel is elkészíthető, bár kicsit más állagot ad.
Miért imádjuk a churrost?
A churros forró csokival nem csupán egy desszert, hanem élmény is. Látványos, illatos, közösségi eseményhez is passzol, és minden kortya csokimártással igazi boldogság. Nem csoda, hogy a közösségi médiában trend lett belőle - hiszen egyszerre finom és szemet gyönyörködtető.