Recept

55 perce

Ínycsiklandó churros forró csokival - mutatjuk a receptet!

Címkék#churros#trend#TikTok#recept

Ez a spanyol édesség nemcsak látványos, hanem otthon is könnyedén elkészíthető - a churros recept annyira egyszerű, hogy kezdőknek is bátran ajánlott. Ha kipróbálod ezt a churros receptet, garantáltan mosolyt csal az arcodra és igazi élményt ad minden falat.

Varga Panna

Kevés desszert képes olyan gyorsan elcsábítani, mint a churros forró csokival. Az aranybarnára sült, fahéjas cukorba hempergetett tészta és a gazdag, krémes csokoládémártás tökéletes párost alkot. Nem véletlen, hogy ez az egyszerű, mégis különleges finomság TikTok-trenddé vált, és világszerte milliók készítik otthon. A churros eredetileg Spanyolországból származik, de ma már a világ minden táján ismerik és szeretik - főleg azért, mert könnyen variálható és mindig látványos. Elhoztuk nektek ezt a trendi Churros receptet, amit otthon is könnyedén elkészíthettek!

Churros recept
Churros recept - ropogós desszert Fotó: Getty Images/iStockphoto

Churros recept:

Hozzávalók (kb. 12–15 churroshoz + csokimártás)

A churroshoz:

  • 1 csésze víz
  • 6 evőkanál vaj
  • ½ teáskanál só
  • 1 csésze liszt
  • 3 tojás
  • olaj a sütéshez
  • ½ csésze cukor + 1–2 teáskanál fahéj (forgatáshoz)

A forró csokoládéhoz:

  • ¾ csésze ét- vagy tejcsokoládé (darabolva)
  • ¾ csésze tejszín
  • csipet só
  • opcionálisan vanília vagy fahéj ízesítésnek

Elkészítése:

  1. A tészta elkészítése
    Egy lábasban melegítsd össze a vizet, a vajat és a sót. Amikor felforrt, keverd bele a lisztet, és addig dolgozd, míg egynemű masszát kapsz.
  2. Tojások hozzáadása
    Hagyd kicsit hűlni, majd egyesével add hozzá a tojásokat, míg fényes, sima tésztát kapsz.
  3. Olaj felmelegítése
    Egy nagyobb edényben forrósítsd fel az olajat kb. 180 °C-ra. Ha nincs hőmérőd, dobd bele egy apró tésztadarabot: ha azonnal feljön és sülni kezd, jó a hőfok.
  4. Churros sütése
    A tésztát nyomd ki habzsákból 10-15 cm hosszú csíkokban az olajba. Süsd aranybarnára mindkét oldalon, majd szedd ki papírtörlőre.
  5. Fahéjas cukorba forgatás
    A még meleg churrosokat forgasd fahéjas cukorba, hogy minden oldalukon megmaradjon a ropogós édes bevonat.
  6. Forró csokimártás elkészítése
    Melegítsd fel a tejszínt, öntsd a csokoládéra, és keverd simára. Egy csipet sóval és kevés vaníliával még finomabb lesz.
  7. Tálalás
    A churrosokat forró csokoládéval kínáld - mártogatva a legfinomabb.

Tippek és variációk:

  • Air fryer változat: ha kevesebb olajjal szeretnéd, kipróbálhatod forrólevegős sütőben is.
  • Töltött churros: sütés után megtöltheted mogyorókrémmel, karamellel vagy lekvárral.
  • Mártogatós variációk: a forró csoki mellett karamell- vagy vaníliaszósz is remek választás.
  • Gluténmentes opció: rizsliszttel és kevés keményítővel is elkészíthető, bár kicsit más állagot ad.

Miért imádjuk a churrost?

A churros forró csokival nem csupán egy desszert, hanem élmény is. Látványos, illatos, közösségi eseményhez is passzol, és minden kortya csokimártással igazi boldogság. Nem csoda, hogy a közösségi médiában trend lett belőle - hiszen egyszerre finom és szemet gyönyörködtető.

 

