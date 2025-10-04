Ínycsiklandó churros forró csokival - mutatjuk a receptet!

Kevés desszert képes olyan gyorsan elcsábítani, mint a churros forró csokival. Az aranybarnára sült, fahéjas cukorba hempergetett tészta és a gazdag, krémes csokoládémártás tökéletes párost alkot. Nem véletlen, hogy ez az egyszerű, mégis különleges finomság TikTok-trenddé vált, és világszerte milliók készítik otthon. A churros eredetileg Spanyolországból származik, de ma már a világ minden táján ismerik és szeretik - főleg azért, mert könnyen variálható és mindig látványos. Elhoztuk nektek ezt a trendi Churros receptet, amit otthon is könnyedén elkészíthettek!

Churros recept - ropogós desszert Fotó: Getty Images/iStockphoto

Churros recept:

Hozzávalók (kb. 12–15 churroshoz + csokimártás)

A churroshoz:

1 csésze víz

6 evőkanál vaj

½ teáskanál só

1 csésze liszt

3 tojás

olaj a sütéshez

½ csésze cukor + 1–2 teáskanál fahéj (forgatáshoz)

A forró csokoládéhoz:

¾ csésze ét- vagy tejcsokoládé (darabolva)

¾ csésze tejszín

csipet só

opcionálisan vanília vagy fahéj ízesítésnek

Elkészítése:

A tészta elkészítése

Egy lábasban melegítsd össze a vizet, a vajat és a sót. Amikor felforrt, keverd bele a lisztet, és addig dolgozd, míg egynemű masszát kapsz. Tojások hozzáadása

Hagyd kicsit hűlni, majd egyesével add hozzá a tojásokat, míg fényes, sima tésztát kapsz. Olaj felmelegítése

Egy nagyobb edényben forrósítsd fel az olajat kb. 180 °C-ra. Ha nincs hőmérőd, dobd bele egy apró tésztadarabot: ha azonnal feljön és sülni kezd, jó a hőfok. Churros sütése

A tésztát nyomd ki habzsákból 10-15 cm hosszú csíkokban az olajba. Süsd aranybarnára mindkét oldalon, majd szedd ki papírtörlőre. Fahéjas cukorba forgatás

A még meleg churrosokat forgasd fahéjas cukorba, hogy minden oldalukon megmaradjon a ropogós édes bevonat. Forró csokimártás elkészítése

Melegítsd fel a tejszínt, öntsd a csokoládéra, és keverd simára. Egy csipet sóval és kevés vaníliával még finomabb lesz. Tálalás

A churrosokat forró csokoládéval kínáld - mártogatva a legfinomabb.

Tippek és variációk:

Air fryer változat : ha kevesebb olajjal szeretnéd, kipróbálhatod forrólevegős sütőben is.

: ha kevesebb olajjal szeretnéd, kipróbálhatod forrólevegős sütőben is. Töltött churros : sütés után megtöltheted mogyorókrémmel, karamellel vagy lekvárral.

: sütés után megtöltheted mogyorókrémmel, karamellel vagy lekvárral. Mártogatós variációk : a forró csoki mellett karamell- vagy vaníliaszósz is remek választás.

: a forró csoki mellett karamell- vagy vaníliaszósz is remek választás. Gluténmentes opció: rizsliszttel és kevés keményítővel is elkészíthető, bár kicsit más állagot ad.

Miért imádjuk a churrost?

A churros forró csokival nem csupán egy desszert, hanem élmény is. Látványos, illatos, közösségi eseményhez is passzol, és minden kortya csokimártással igazi boldogság. Nem csoda, hogy a közösségi médiában trend lett belőle - hiszen egyszerre finom és szemet gyönyörködtető.