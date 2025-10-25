1 órája
Mutatjuk, miért érdemes fogyasztani a céklát
Körbenéztük, mi kapható a tatai piacon, és bizony találkoztunk a vérképző zöldséggel is. Mutatjuk, milyenek jelenleg a cékla árak a tatai piacon.
Kilátogattunk a tatai piacra, ahol most is rengetegen voltak. Sok más zöldség mellett rábukkantunk a céklára is, aminek fogyasztását az orvosok is ajánlják a vérszegények számára. Mutatjuk, a cékla árak hogy állnak a tatai piacon.
Cékla árak a tatai piacon
A cékla 500 forint/kilogramm áron kapható a tatai piacon, ugyanakkor emellett finom alma is az utunkba került, ami 690 forint/kilogramm illetve az ősszel rendkívül népszerű sütőtök is kapható 750 forint/kilogramm áron, de kelkáposzta is található Tatán, aminek kilója 400 forint.
Mik a cékla jótékony hatásai?
A cékla jótékony hatásai közé tartozik a vérnyomás csökkentése, a jobb keringés, a sportteljesítmény fokozása és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának mérséklése. Emellett segíti a méregtelenítést, az emésztést, erősíti az immunrendszert, és gazdag antioxidánsokban, vitaminokban. A céklalé számos jótékony hatással bír, amely főleg a magas nitrát, a jellegzetes színét adó betalain és a rosttartalmának köszönhető.
- Csökkentheti a vérnyomást
- Javul az állóképesség
- Segít fenntartani az egészséges testsúlyt
- Támogatja a máj működését és a természetes méregtelenítést
- segíthet a rák kialakulásának megelőzésében
Cékla télire
A Mindmegette receptmegosztó felület segítségével mutatunk egy cékla receptet olvasóinknak.
Hozzávalók:
5 kg cékla
40 dl víz
40 dkg kristálycukor
4 ek só
1 tk köménymag
5 dl ételecet
nátrium-benzoát
Elkészítés:
- A cékla befőtt elkészítéséhez a céklákat megmossuk, megfőzzük. Ha kihűlt, lehúzzuk a héjukat és késsel felszeleteljük. Üvegekbe töltjük.
- A 4 liter vízhez hozzáadjuk a cukrot, a sót, a köménymagot és az ecetet. Felforraljuk és forrón ráöntjük a céklára. A tetejükre késhegyni nátrium-benzoátot szórunk, majd lezárjuk az üvegeket és vízben felfőzzük, majd hagyjuk kihűlni,