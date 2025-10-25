Mutatjuk, miért érdemes fogyasztani a céklát

Kilátogattunk a tatai piacra, ahol most is rengetegen voltak. Sok más zöldség mellett rábukkantunk a céklára is, aminek fogyasztását az orvosok is ajánlják a vérszegények számára. Mutatjuk, a cékla árak hogy állnak a tatai piacon.

Cékla árak a tatai piacon

Fotó: G.O. / Forrás: 24 Óra

A cékla 500 forint/kilogramm áron kapható a tatai piacon, ugyanakkor emellett finom alma is az utunkba került, ami 690 forint/kilogramm illetve az ősszel rendkívül népszerű sütőtök is kapható 750 forint/kilogramm áron, de kelkáposzta is található Tatán, aminek kilója 400 forint.

Mik a cékla jótékony hatásai?

A cékla jótékony hatásai közé tartozik a vérnyomás csökkentése, a jobb keringés, a sportteljesítmény fokozása és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának mérséklése. Emellett segíti a méregtelenítést, az emésztést, erősíti az immunrendszert, és gazdag antioxidánsokban, vitaminokban. A céklalé számos jótékony hatással bír, amely főleg a magas nitrát, a jellegzetes színét adó betalain és a rosttartalmának köszönhető.

Csökkentheti a vérnyomást

Javul az állóképesség

Segít fenntartani az egészséges testsúlyt

Támogatja a máj működését és a természetes méregtelenítést

segíthet a rák kialakulásának megelőzésében

Cékla télire

A Mindmegette receptmegosztó felület segítségével mutatunk egy cékla receptet olvasóinknak.

Hozzávalók:

5 kg cékla

40 dl víz

40 dkg kristálycukor

4 ek só

1 tk köménymag

5 dl ételecet

nátrium-benzoát

Elkészítés: