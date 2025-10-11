október 11., szombat

Brigitta névnap

17°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vitaminpótlás

1 órája

C-vitamin napi bevitele: valóban kell a több száz milligramm, vagy elég sok zöldséget enni?

Címkék#vitaminforrás#zsírban oldódó#c-vitamin#D-vitamin

Dr. Bense Tamás gyermekorvost kérdeztük a C-vitamin fontosságáról és beviteléről. A gyerekorvos sok hiedelmet szétoszlatott a C-vitaminnal kapcsolatban.

Feleki Marietta

A vitaminokat alapvetően két csoportba soroljuk: az egyik csoportba a vízben, a másik a zsírban oldódó vitaminok tartoznak. Az egyik legfontosabb vitamin a vízben oldódó C-vitamin. Mivel szervezetünk nem állítja elő, kívülről kell pótolni. Itt vannak azok a vészjelzők is, amelyek C-vitamin hiány tüneteire utalnak. Az esztergomi háziorvost kérdeztük a C-vitamin bevitelről és fontosságáról.

A gyerekorvos sok hiedelmet szétoszlatott a C-vitaminnal kapcsolatban.
 A gyerekorvos sok hiedelmet szétoszlatott a C-vitaminnal kapcsolatban. 
Forrás: 24 Óra

C-vitamin napi ajánlott bevitele

Mivel a szervezet nem állítja elő a C-vitamint, így muszáj pótolni azt napi szinten. Mint a gyermekorvos elmondta: felnőttek számára ajánlott napi C-vitamin szükséglet 90 milligramm. A háziorvos kiemelte: a napi adag bevitelére bőven elég a változatos étkezés, az ételekből bevitt napi mennyiség. A napi adag bevitelénél nem alakul ki hiányállapot.

A gyerek C-vitamin szükséglete korosztályonként változik. Míg egy 1-3 év közötti gyereknek 15 milligrammra van naponta szüksége, addig egy kiskamasznak 45 milligrammra. Gyerekbetegségek, fertőzés, nátha, felső légúti betegség esetén rövid távon lehet növelni az adagot, de a gyógyulás a gyerekorvos szerint nem ettől függ.

A C-vitamint túl lehet adagolni?

A C-vitamin sok betegség megelőzésére hasznos, szögezte le dr. Bense Tamás. Ám mivel gyorsan lebomló vegyületről van szó, nem fog jobban gyógyítani napi 500-1000 milligramm bevitele. Sőt: épp kárt okoz.

Fontos kiemelni, hogy a C-vitamint klasszikus értelemben nem lehet túladagolni, de hosszú távon káros hatása van. A C-vitamin túladagolás leggyakoribb kockázata a túlzott vesekőképződés. Tévhit az is, hogy aki kemoterápiára jár, annak több C-vitamint kell szednie. Épp ellenkezőleg: a kemoterápiás kezelés hatékonyságát rontja a túlzott C-vitamin bevitel.

A C-vitamin hiány tünetei: nem a gyerekeket fenyegeti

A C-vitamin vízben jól oldódik, hosszú távon nem raktározódik a szervezetben. Egyes betegségek és állapotok mellett felszívódása gyengébb, így vitaminhiányos állapot jöhet létre.

Dr. Bense Tamás kiemelte: Európában nem jellemző a C-vitamin hiány gyerekeknél, de felnőtteknél sem olyan gyakori. C-vitamin hiányt okozhat az aktív vagy passzív dohányzás, egyes emésztőszervi, illetve daganatos betegségek, az anorexia vagy a súlyos alkoholizmus.

C-vitamin hiányának tünetei:

  • Fáradékonyság,
  • vashiányos vérszegénység,
  • lassabb sebgyógyulás,
  • gyengébb ellenálló képesség a fertőzésekkel szemben,
  • extrém hiánya skorbutot okoz. (ez akkor fordul elő, ha valaki hónapokig nem jut gyümölcshöz, zöldséghez)

Miben van a legtöbb C-vitamin? Már a főzés előtt ki tudod számolni a napi adagot!

C-vitamin jelentősebb mennyiségben főként friss gyümölcsökben, zöldségekben található. Különösen sok C-vitamin van a csipkebogyóban, a paprikában, citrusfélékben, gránátalmában. Ezen túl jó C-vitamin forrás a brokkoli , a karfiol, a kelbimbó és a káposzta is.

Mennyi a C-vitamin tartalom?

  • paprika C-vitamin tartalma érettségtől függően 100 grammban 80-250 milligramm
  • citrom C-vitamin tartalma 100 grammra vetítve körülbelül 53 milligramm. 
  • narancs C-vitamin tartalma körülbelül 70 milligramm
  • karfiol: 100 gramm / 73 milligramm C-vitamin
  • kelbimbó: 100 milligrammonként 112 milligramm 
  • brokkoli: 115 milligramm / 100 gramm 
  • csipkebogyó: 500 mg/ 100 gramm

Fontos azonban, hogy a C-vitamin-tartalom a főzés (azaz a hő hatására) csökken az alapanyagokban. A C-vitamin tartalom körülbelül  50 százalékát elveszti az étel főzés során. Nyersen a legjobb ezeket fogyasztani, ha hőkezeljük, az gyorsan történjen, például párolással.

C-vitamin vagy aszkorbinsav

Ha pótolni kell a C-vitamint, azt tablettával, cseppekkel is lehet. A drogériákban kapható L-aszkorbinsav is C-vitamin. Ugyanis az aszkorbinsav a vegyület neve. Az L-aszkorbinsav maga a C-vitamin, amely megtalálható az ételekben is. A porként kapható aszkorbinsav vásárlásával nem lehet mellényúlni, ugyanakkor az adagolást itt is be kell tartani.

Általános tanácsok

  • A vízben oldódó vitaminok üres gyomorra, vízzel is bevehetők.
  • A C-vitamin  bevétele között teljen el legalább 2 óra.
  • A C-vitamin felszívódását akadályozza a koffein, ezért kávé, tea fogyasztásától időben távolabb kell bevenni. Mivel a C-vitamin hőre, fény hatására bomlik, ezért ezektől távol tartandó.
  • Az E-vitamin felszívódását segíti a vele egyszerre bevitt C-vitamin és szelén.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu