C-vitamin napi bevitele: valóban kell a több száz milligramm, vagy elég sok zöldséget enni?
Dr. Bense Tamás gyermekorvost kérdeztük a C-vitamin fontosságáról és beviteléről. A gyerekorvos sok hiedelmet szétoszlatott a C-vitaminnal kapcsolatban.
A vitaminokat alapvetően két csoportba soroljuk: az egyik csoportba a vízben, a másik a zsírban oldódó vitaminok tartoznak. Az egyik legfontosabb vitamin a vízben oldódó C-vitamin. Mivel szervezetünk nem állítja elő, kívülről kell pótolni. Itt vannak azok a vészjelzők is, amelyek C-vitamin hiány tüneteire utalnak. Az esztergomi háziorvost kérdeztük a C-vitamin bevitelről és fontosságáról.
C-vitamin napi ajánlott bevitele
Mivel a szervezet nem állítja elő a C-vitamint, így muszáj pótolni azt napi szinten. Mint a gyermekorvos elmondta: felnőttek számára ajánlott napi C-vitamin szükséglet 90 milligramm. A háziorvos kiemelte: a napi adag bevitelére bőven elég a változatos étkezés, az ételekből bevitt napi mennyiség. A napi adag bevitelénél nem alakul ki hiányállapot.
A gyerek C-vitamin szükséglete korosztályonként változik. Míg egy 1-3 év közötti gyereknek 15 milligrammra van naponta szüksége, addig egy kiskamasznak 45 milligrammra. Gyerekbetegségek, fertőzés, nátha, felső légúti betegség esetén rövid távon lehet növelni az adagot, de a gyógyulás a gyerekorvos szerint nem ettől függ.
A C-vitamint túl lehet adagolni?
A C-vitamin sok betegség megelőzésére hasznos, szögezte le dr. Bense Tamás. Ám mivel gyorsan lebomló vegyületről van szó, nem fog jobban gyógyítani napi 500-1000 milligramm bevitele. Sőt: épp kárt okoz.
Fontos kiemelni, hogy a C-vitamint klasszikus értelemben nem lehet túladagolni, de hosszú távon káros hatása van. A C-vitamin túladagolás leggyakoribb kockázata a túlzott vesekőképződés. Tévhit az is, hogy aki kemoterápiára jár, annak több C-vitamint kell szednie. Épp ellenkezőleg: a kemoterápiás kezelés hatékonyságát rontja a túlzott C-vitamin bevitel.
A C-vitamin hiány tünetei: nem a gyerekeket fenyegeti
A C-vitamin vízben jól oldódik, hosszú távon nem raktározódik a szervezetben. Egyes betegségek és állapotok mellett felszívódása gyengébb, így vitaminhiányos állapot jöhet létre.
Dr. Bense Tamás kiemelte: Európában nem jellemző a C-vitamin hiány gyerekeknél, de felnőtteknél sem olyan gyakori. C-vitamin hiányt okozhat az aktív vagy passzív dohányzás, egyes emésztőszervi, illetve daganatos betegségek, az anorexia vagy a súlyos alkoholizmus.
C-vitamin hiányának tünetei:
- Fáradékonyság,
- vashiányos vérszegénység,
- lassabb sebgyógyulás,
- gyengébb ellenálló képesség a fertőzésekkel szemben,
- extrém hiánya skorbutot okoz. (ez akkor fordul elő, ha valaki hónapokig nem jut gyümölcshöz, zöldséghez)
Miben van a legtöbb C-vitamin? Már a főzés előtt ki tudod számolni a napi adagot!
C-vitamin jelentősebb mennyiségben főként friss gyümölcsökben, zöldségekben található. Különösen sok C-vitamin van a csipkebogyóban, a paprikában, citrusfélékben, gránátalmában. Ezen túl jó C-vitamin forrás a brokkoli , a karfiol, a kelbimbó és a káposzta is.
Mennyi a C-vitamin tartalom?
- paprika C-vitamin tartalma érettségtől függően 100 grammban 80-250 milligramm
- citrom C-vitamin tartalma 100 grammra vetítve körülbelül 53 milligramm.
- narancs C-vitamin tartalma körülbelül 70 milligramm
- karfiol: 100 gramm / 73 milligramm C-vitamin
- kelbimbó: 100 milligrammonként 112 milligramm
- brokkoli: 115 milligramm / 100 gramm
- csipkebogyó: 500 mg/ 100 gramm
Fontos azonban, hogy a C-vitamin-tartalom a főzés (azaz a hő hatására) csökken az alapanyagokban. A C-vitamin tartalom körülbelül 50 százalékát elveszti az étel főzés során. Nyersen a legjobb ezeket fogyasztani, ha hőkezeljük, az gyorsan történjen, például párolással.
C-vitamin vagy aszkorbinsav
Ha pótolni kell a C-vitamint, azt tablettával, cseppekkel is lehet. A drogériákban kapható L-aszkorbinsav is C-vitamin. Ugyanis az aszkorbinsav a vegyület neve. Az L-aszkorbinsav maga a C-vitamin, amely megtalálható az ételekben is. A porként kapható aszkorbinsav vásárlásával nem lehet mellényúlni, ugyanakkor az adagolást itt is be kell tartani.
Általános tanácsok
- A vízben oldódó vitaminok üres gyomorra, vízzel is bevehetők.
- A C-vitamin bevétele között teljen el legalább 2 óra.
- A C-vitamin felszívódását akadályozza a koffein, ezért kávé, tea fogyasztásától időben távolabb kell bevenni. Mivel a C-vitamin hőre, fény hatására bomlik, ezért ezektől távol tartandó.
- Az E-vitamin felszívódását segíti a vele egyszerre bevitt C-vitamin és szelén.