C-vitamin napi bevitele: valóban kell a több száz milligramm, vagy elég sok zöldséget enni?

A vitaminokat alapvetően két csoportba soroljuk: az egyik csoportba a vízben, a másik a zsírban oldódó vitaminok tartoznak. Az egyik legfontosabb vitamin a vízben oldódó C-vitamin. Mivel szervezetünk nem állítja elő, kívülről kell pótolni. Itt vannak azok a vészjelzők is, amelyek C-vitamin hiány tüneteire utalnak. Az esztergomi háziorvost kérdeztük a C-vitamin bevitelről és fontosságáról.

A gyerekorvos sok hiedelmet szétoszlatott a C-vitaminnal kapcsolatban.

Forrás: 24 Óra

C-vitamin napi ajánlott bevitele

Mivel a szervezet nem állítja elő a C-vitamint, így muszáj pótolni azt napi szinten. Mint a gyermekorvos elmondta: felnőttek számára ajánlott napi C-vitamin szükséglet 90 milligramm. A háziorvos kiemelte: a napi adag bevitelére bőven elég a változatos étkezés, az ételekből bevitt napi mennyiség. A napi adag bevitelénél nem alakul ki hiányállapot.

A gyerek C-vitamin szükséglete korosztályonként változik. Míg egy 1-3 év közötti gyereknek 15 milligrammra van naponta szüksége, addig egy kiskamasznak 45 milligrammra. Gyerekbetegségek, fertőzés, nátha, felső légúti betegség esetén rövid távon lehet növelni az adagot, de a gyógyulás a gyerekorvos szerint nem ettől függ.

A C-vitamint túl lehet adagolni?

A C-vitamin sok betegség megelőzésére hasznos, szögezte le dr. Bense Tamás. Ám mivel gyorsan lebomló vegyületről van szó, nem fog jobban gyógyítani napi 500-1000 milligramm bevitele. Sőt: épp kárt okoz.

Fontos kiemelni, hogy a C-vitamint klasszikus értelemben nem lehet túladagolni, de hosszú távon káros hatása van. A C-vitamin túladagolás leggyakoribb kockázata a túlzott vesekőképződés. Tévhit az is, hogy aki kemoterápiára jár, annak több C-vitamint kell szednie. Épp ellenkezőleg: a kemoterápiás kezelés hatékonyságát rontja a túlzott C-vitamin bevitel.

A C-vitamin hiány tünetei: nem a gyerekeket fenyegeti

A C-vitamin vízben jól oldódik, hosszú távon nem raktározódik a szervezetben. Egyes betegségek és állapotok mellett felszívódása gyengébb, így vitaminhiányos állapot jöhet létre.

Dr. Bense Tamás kiemelte: Európában nem jellemző a C-vitamin hiány gyerekeknél, de felnőtteknél sem olyan gyakori. C-vitamin hiányt okozhat az aktív vagy passzív dohányzás, egyes emésztőszervi, illetve daganatos betegségek, az anorexia vagy a súlyos alkoholizmus.