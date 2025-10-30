1 órája
Begyűjtöttél pár büntetőpontot? Így működik az online büntetőpont lekérdezés
Sok autós nincs tisztában vele, hogy a legapróbb hibák is bekerülhetnek a büntetőpont rendszerbe. A büntetőpont lekérdezése ma már online is elérhető, így bárki gyorsan megtudhatja, hány pontot gyűjtött össze a rendőrségi pontnyilvántartásban.
A közúti közlekedés szabályainak megszegése nem mindig jár súlyos bírsággal, de a legkisebb KRESZ-szabálysértések is pontot érhetnek. Ezek az úgynevezett előéleti pontok három évig érvényesek, és ha nem figyelünk, akár a jogosítvány bevonás is bekövetkezhet. A büntetőpont lekérdezése ma már néhány kattintással elvégezhető, ezért érdemes időnként ellenőrizni, hol tartunk.
Ezekért a szabálysértésekért jár a legkevesebb pont
A büntetőpontok listája szerint több apró hiba is 1–3 pontot érhet. Ezek az enyhébb jogsértések jellemzően figyelmetlenségből történnek, mégis bekerülnek a nyilvántartásba.
1 büntetőpont jár például:
- ha a sofőr nem tartja be a jobbra tartási kötelezettséget,
- vagy ha az útviszonyokhoz képest túl gyorsan hajt (relatív sebességtúllépés).
2 büntetőpont jár:
- ha valaki kereszteződésben vagy az úttestek metszéspontjától öt méteren belül parkol,
- vagy ha záróvonalon halad át.
3 büntetőpont jár:
- az irányjelzés elmulasztásáért,
- a bekanyarodási szabályok megszegéséért,
- a biztonsági öv vagy bukósisak használatának elmulasztásáért,
- illetve a kézben tartott mobiltelefon használatáért.
Ezek az apróságok sokszor elkerülik a figyelmet, de ismétlődve komoly pontszámot eredményezhetnek, ami pontlevonás közlekedésben is kockázatot jelenthet.
Amikor veszélyes a helyzet
A pontok egy idő után elévülnek, de minden újabb szabálysértés új időszakot indít. Ez azt eredményezi, hogy könnyen aki gyakran hibákat vét, annak hamar megszaporodnak a pontjai.
- 13 pontnál a hatóság figyelmeztetést küld, és lehetőséget biztosít önkéntes utánképzésre.
- 18 pontnál a jogosítvány bevonás automatikusan megtörténik, a vezető pedig csak utánképzés után kaphatja vissza az engedélyét.
Érdemes tehát időről időre elvégezni a büntetőpont ellenőrzést, hogy elkerüljük a jogosítvány elvesztését.
A büntetőpontok elévülése
A büntetőpontok a jogerős határozat napjától számítva három év után évülnek el, függetlenül attól, hogy a jogsértés 1 vagy 8 pontot ért. Az elévülési idő minden újabb szabálysértéssel újraindul, vagyis ha valaki három éven belül ismét megszegi a KRESZ-t, a korábbi pontjai sem törlődnek. A pontokat minden olyan közúti szabálysértés vagy bűncselekmény után megállapítják, amelyet a rendőrség vagy a közlekedési hatóság rögzít, így például a gyorshajtás, az irányjelzés elmulasztása vagy az ittas vezetés is ilyen. Fontos, hogy az elévülés nem az elkövetés, hanem a jogerős döntés időpontjától számít.
Így működik az online büntetőpont lekérdezés
A büntetőpontok lekérdezése teljes egészében online intézhető a Magyarország.hu kormányzati portálon, ahol a szolgáltatás neve: Tájékoztatás közúti közlekedési előéleti pontokról.
A bejelentkezéshez KAÜ-azonosítás (Ügyfélkapu, eSzemélyi, telefonos vagy videós azonosítás) szükséges. A rendszer ezután megmutatja:
- az aktuális büntetőpontok számát,
- az egyes jogsértések dátumát és típusát,
- valamint a rendőrségi pontnyilvántartás adatait.
A szolgáltatás díjmentes, hiteles és azonnali, így a büntetőpont ellenőrzés mindössze néhány percet vesz igénybe.
Ha nincs Ügyfélkapud
Akik még nem rendelkeznek ügyfélkapuval, bármely kormányablakban személyesen is regisztrálhatnak.
A 1818-as kormányzati ügyfélszolgálat telefonon is ad tájékoztatást a folyamatról, de a pontos pontszámot csak online azonosítás után lehet megtekinteni.
Érdemes időben ellenőrizni
A büntetőpont rendszer a közlekedés biztonságát szolgálja. Aki rendszeresen elvégzi az online büntetőpont lekérdezést, elkerülheti a jogosítvány bevonását és tudatosabban vezethet.
Egy apró KRESZ-szabálysértés is beleszámíthat a pontgyűjtésbe, ezért mindig jobb megelőzni, mint utólag szembesülni a következményekkel.
