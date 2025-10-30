Begyűjtöttél pár büntetőpontot? Így működik az online büntetőpont lekérdezés

A közúti közlekedés szabályainak megszegése nem mindig jár súlyos bírsággal, de a legkisebb KRESZ-szabálysértések is pontot érhetnek. Ezek az úgynevezett előéleti pontok három évig érvényesek, és ha nem figyelünk, akár a jogosítvány bevonás is bekövetkezhet. A büntetőpont lekérdezése ma már néhány kattintással elvégezhető, ezért érdemes időnként ellenőrizni, hol tartunk.

Érdemes megtenni a büntetőpont lekérdezését, ha már megbüntettek párszor.

Fotó: StunningArt / Forrás: Shutterstock

Ezekért a szabálysértésekért jár a legkevesebb pont

A büntetőpontok listája szerint több apró hiba is 1–3 pontot érhet. Ezek az enyhébb jogsértések jellemzően figyelmetlenségből történnek, mégis bekerülnek a nyilvántartásba.

1 büntetőpont jár például:

ha a sofőr nem tartja be a jobbra tartási kötelezettséget ,

, vagy ha az útviszonyokhoz képest túl gyorsan hajt (relatív sebességtúllépés).

2 büntetőpont jár:

ha valaki kereszteződésben vagy az úttestek metszéspontjától öt méteren belül parkol ,

, vagy ha záróvonalon halad át.

3 büntetőpont jár:

az irányjelzés elmulasztásáért,

elmulasztásáért, a bekanyarodási szabályok megszegéséért,

a biztonsági öv vagy bukósisak használatának elmulasztásáért,

vagy bukósisak használatának elmulasztásáért, illetve a kézben tartott mobiltelefon használatáért.

Ezek az apróságok sokszor elkerülik a figyelmet, de ismétlődve komoly pontszámot eredményezhetnek, ami pontlevonás közlekedésben is kockázatot jelenthet.

Amikor veszélyes a helyzet

A pontok egy idő után elévülnek, de minden újabb szabálysértés új időszakot indít. Ez azt eredményezi, hogy könnyen aki gyakran hibákat vét, annak hamar megszaporodnak a pontjai.

13 pontnál a hatóság figyelmeztetést küld, és lehetőséget biztosít önkéntes utánképzésre.

pontnál a hatóság figyelmeztetést küld, és lehetőséget biztosít önkéntes 18 pontnál a jogosítvány bevonás automatikusan megtörténik, a vezető pedig csak utánképzés után kaphatja vissza az engedélyét.

Érdemes tehát időről időre elvégezni a büntetőpont ellenőrzést, hogy elkerüljük a jogosítvány elvesztését.

A büntetőpontok elévülése

A büntetőpontok a jogerős határozat napjától számítva három év után évülnek el, függetlenül attól, hogy a jogsértés 1 vagy 8 pontot ért. Az elévülési idő minden újabb szabálysértéssel újraindul, vagyis ha valaki három éven belül ismét megszegi a KRESZ-t, a korábbi pontjai sem törlődnek. A pontokat minden olyan közúti szabálysértés vagy bűncselekmény után megállapítják, amelyet a rendőrség vagy a közlekedési hatóság rögzít, így például a gyorshajtás, az irányjelzés elmulasztása vagy az ittas vezetés is ilyen. Fontos, hogy az elévülés nem az elkövetés, hanem a jogerős döntés időpontjától számít.