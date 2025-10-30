október 30., csütörtök

Közlekedés

1 órája

Begyűjtöttél pár büntetőpontot? Így működik az online büntetőpont lekérdezés

Sok autós nincs tisztában vele, hogy a legapróbb hibák is bekerülhetnek a büntetőpont rendszerbe. A büntetőpont lekérdezése ma már online is elérhető, így bárki gyorsan megtudhatja, hány pontot gyűjtött össze a rendőrségi pontnyilvántartásban.

Veszprémi Dániel

A közúti közlekedés szabályainak megszegése nem mindig jár súlyos bírsággal, de a legkisebb KRESZ-szabálysértések is pontot érhetnek. Ezek az úgynevezett előéleti pontok három évig érvényesek, és ha nem figyelünk, akár a jogosítvány bevonás is bekövetkezhet. A büntetőpont lekérdezése ma már néhány kattintással elvégezhető, ezért érdemes időnként ellenőrizni, hol tartunk.

Érdemes megtenni a büntetőpont lekérdezését, ha már megbüntettek párszor.
Fotó: StunningArt / Forrás:  Shutterstock

Ezekért a szabálysértésekért jár a legkevesebb pont

A büntetőpontok listája szerint több apró hiba is 1–3 pontot érhet. Ezek az enyhébb jogsértések jellemzően figyelmetlenségből történnek, mégis bekerülnek a nyilvántartásba.

1 büntetőpont jár például:

2 büntetőpont jár:

  • ha valaki kereszteződésben vagy az úttestek metszéspontjától öt méteren belül parkol,
  • vagy ha záróvonalon halad át.

3 büntetőpont jár:

  • az irányjelzés elmulasztásáért,
  • a bekanyarodási szabályok megszegéséért,
  • a biztonsági öv vagy bukósisak használatának elmulasztásáért,
  • illetve a kézben tartott mobiltelefon használatáért.

Ezek az apróságok sokszor elkerülik a figyelmet, de ismétlődve komoly pontszámot eredményezhetnek, ami pontlevonás közlekedésben is kockázatot jelenthet.

Amikor veszélyes a helyzet

A pontok egy idő után elévülnek, de minden újabb szabálysértés új időszakot indít. Ez azt eredményezi, hogy könnyen aki gyakran hibákat vét, annak hamar megszaporodnak a pontjai.

  • 13 pontnál a hatóság figyelmeztetést küld, és lehetőséget biztosít önkéntes utánképzésre.
  • 18 pontnál a jogosítvány bevonás automatikusan megtörténik, a vezető pedig csak utánképzés után kaphatja vissza az engedélyét.

Érdemes tehát időről időre elvégezni a büntetőpont ellenőrzést, hogy elkerüljük a jogosítvány elvesztését.

A büntetőpontok elévülése

A büntetőpontok a jogerős határozat napjától számítva három év után évülnek el, függetlenül attól, hogy a jogsértés 1 vagy 8 pontot ért. Az elévülési idő minden újabb szabálysértéssel újraindul, vagyis ha valaki három éven belül ismét megszegi a KRESZ-t, a korábbi pontjai sem törlődnek. A pontokat minden olyan közúti szabálysértés vagy bűncselekmény után megállapítják, amelyet a rendőrség vagy a közlekedési hatóság rögzít, így például a gyorshajtás, az irányjelzés elmulasztása vagy az ittas vezetés is ilyen. Fontos, hogy az elévülés nem az elkövetés, hanem a jogerős döntés időpontjától számít.

Így működik az online büntetőpont lekérdezés

A büntetőpontok lekérdezése teljes egészében online intézhető a Magyarország.hu kormányzati portálon, ahol a szolgáltatás neve: Tájékoztatás közúti közlekedési előéleti pontokról.

A bejelentkezéshez KAÜ-azonosítás (Ügyfélkapu, eSzemélyi, telefonos vagy videós azonosítás) szükséges. A rendszer ezután megmutatja:

  • az aktuális büntetőpontok számát,
  • az egyes jogsértések dátumát és típusát,
  • valamint a rendőrségi pontnyilvántartás adatait.

A szolgáltatás díjmentes, hiteles és azonnali, így a büntetőpont ellenőrzés mindössze néhány percet vesz igénybe.

Ha nincs Ügyfélkapud

Akik még nem rendelkeznek ügyfélkapuval, bármely kormányablakban személyesen is regisztrálhatnak.
A 1818-as kormányzati ügyfélszolgálat telefonon is ad tájékoztatást a folyamatról, de a pontos pontszámot csak online azonosítás után lehet megtekinteni.

Érdemes időben ellenőrizni

A büntetőpont rendszer a közlekedés biztonságát szolgálja. Aki rendszeresen elvégzi az online büntetőpont lekérdezést, elkerülheti a jogosítvány bevonását és tudatosabban vezethet.
Egy apró KRESZ-szabálysértés is beleszámíthat a pontgyűjtésbe, ezért mindig jobb megelőzni, mint utólag szembesülni a következményekkel.

 

 

