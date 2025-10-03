Ez a város is csatlakozik az országos designünnephez

Az ősz egyik legizgalmasabb kulturális eseménye idén is a Budapest Design Week, amely már több mint két évtizede hívja fel a figyelmet a hazai kreatívipar sokszínűségére. A rendezvénysorozat minden évben megmutatja, hogy a design nem csupán esztétika vagy látvány, hanem a mindennapok része: tárgyak, terek és élmények formálója. Idén októberben ismét tíz városban zajlanak programok, köztük első alkalommal Tatán is.

Kortárs design és kreatív installációk a Budapest Design Week egyik korábbi kiállításán – idén Tata is saját programokkal csatlakozik az országos rendezvénysorozathoz

Forrás: Kultúra.hu

Mi is az a Budapest Design Week?

A Budapest Design Week Magyarország legnagyobb designfesztiválja, amely minden ősszel több mint egy héten át kínál programokat. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza a design világát a nagyközönséghez, és bemutassa: a design nem luxus, hanem a mindennapjaink része. A fesztivál kiállítások, workshopok, tárlatvezetések, szakmai előadások és családi programok sokaságán keresztül világít rá arra, hogyan formálja környezetünket a tervezés, az innováció és a kreatív gondolkodás.

Tata is csatlakozik a design héthez

A Budapest Design Week 2025 mottója a „Fluid Boundaries”, vagyis „Elmosódó határok”, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a design ma már nem egyetlen műfajhoz kötődik, hanem átjárást biztosít anyagok, technológiák, szakterületek és kultúrák között. A több mint 175 programot felvonultató országos eseménysorozatban a főváros mellett Pécs, Sopron, Győr, Kecskemét, Balatonfüred, Veszprém, Szentendre, Debrecen és immár Tata is részt vesz.

A vidéki helyszínek bekapcsolódása különösen fontos, hiszen így a nagyközönség helyben, közvetlenül élheti át a design világát. Tata részvétele mérföldkő a város kulturális életében: a helyi programok nemcsak a szakmai közönséget, hanem a családokat és a fiatalokat is megcélozzák.

Mit jelent a design a mindennapokban?

A szervezők célja, hogy a látogatók ne csupán szemlélői, hanem aktív részesei legyenek az eseményeknek. A tatai közönség kiállításokon, workshopokon, közösségi programokon és interaktív bemutatókon keresztül fedezheti fel, hogyan kapcsolódik össze a hagyományos kézművesség a modern technológiákkal, és miként tudják a helyi alkotók saját látásmódjukkal gazdagítani a város kulturális arculatát.