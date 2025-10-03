43 perce
Ez a város is csatlakozik az országos designünnephez
Az októberi hetekben Magyarország legnagyobb designfesztiválja újra megtölti a városokat kiállításokkal, workshopokkal és interaktív élményekkel. A Budapest Design Week rendezvényhez idén egy olyan település is csatlakozik, amelynek kulturális életében mérföldkőnek számít ez a részvétel.
Az ősz egyik legizgalmasabb kulturális eseménye idén is a Budapest Design Week, amely már több mint két évtizede hívja fel a figyelmet a hazai kreatívipar sokszínűségére. A rendezvénysorozat minden évben megmutatja, hogy a design nem csupán esztétika vagy látvány, hanem a mindennapok része: tárgyak, terek és élmények formálója. Idén októberben ismét tíz városban zajlanak programok, köztük első alkalommal Tatán is.
Mi is az a Budapest Design Week?
A Budapest Design Week Magyarország legnagyobb designfesztiválja, amely minden ősszel több mint egy héten át kínál programokat. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza a design világát a nagyközönséghez, és bemutassa: a design nem luxus, hanem a mindennapjaink része. A fesztivál kiállítások, workshopok, tárlatvezetések, szakmai előadások és családi programok sokaságán keresztül világít rá arra, hogyan formálja környezetünket a tervezés, az innováció és a kreatív gondolkodás.
Tata is csatlakozik a design héthez
A Budapest Design Week 2025 mottója a „Fluid Boundaries”, vagyis „Elmosódó határok”, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a design ma már nem egyetlen műfajhoz kötődik, hanem átjárást biztosít anyagok, technológiák, szakterületek és kultúrák között. A több mint 175 programot felvonultató országos eseménysorozatban a főváros mellett Pécs, Sopron, Győr, Kecskemét, Balatonfüred, Veszprém, Szentendre, Debrecen és immár Tata is részt vesz.
A vidéki helyszínek bekapcsolódása különösen fontos, hiszen így a nagyközönség helyben, közvetlenül élheti át a design világát. Tata részvétele mérföldkő a város kulturális életében: a helyi programok nemcsak a szakmai közönséget, hanem a családokat és a fiatalokat is megcélozzák.
Mit jelent a design a mindennapokban?
A szervezők célja, hogy a látogatók ne csupán szemlélői, hanem aktív részesei legyenek az eseményeknek. A tatai közönség kiállításokon, workshopokon, közösségi programokon és interaktív bemutatókon keresztül fedezheti fel, hogyan kapcsolódik össze a hagyományos kézművesség a modern technológiákkal, és miként tudják a helyi alkotók saját látásmódjukkal gazdagítani a város kulturális arculatát.
A designhét üzenete
Jakab Zsófia, a Magyar Divat & Design Ügynökség vezérigazgatója szerint a designhét legfontosabb küldetése, hogy láthatóvá tegye a magyar tervezőket és márkákat, miközben a közönséget is közelebb hozza a kreatíviparhoz. Ez a 12 nap a közös gondolkodásról, a szakmai párbeszédről és arról szól, hogy a design milyen szorosan kapcsolódik mindennapjainkhoz – hangsúlyozta.
Tata programjai hamarosan elérhetők
A Budapest Design Week tatai eseményei a Local+ szekcióban kapnak kiemelt helyet, a részletes program pedig a következő hetekben válik elérhetővé a budapestdesignweek.hu oldalon. A legtöbb tatai rendezvény ingyenesen látogatható lesz, de bizonyos programokra előzetes regisztráció szükséges.
Az idei designhét így nemcsak Budapesten, hanem Tatán is lehetőséget kínál arra, hogy mindenki közelebb kerüljön a design világához, és saját élményeken keresztül tapasztalja meg, milyen sokféleképpen formálja a mindennapokat.