Új diszkontmodell tűnt fel a piacon - brutál gyorsan terjed az új üzletlánc

A Lidl, az Aldi és a Penny évek óta uralják a magyar diszkontpiacot, de most egy új szereplő is feltűnt a színen: a Brutál Diszkont, amely az utóbbi hónapokban egyre több vásárló figyelmét kelti fel az országban. A lánc a „minél olcsóbb, annál jobb” elvet követi, és a hírek szerint akár 30–40 százalékkal is olcsóbb lehet bizonyos márkás termékek esetében.

A Brutál Diszkontban a mindennapi termékek – a mosószerektől a zöldségekig – sokszor a megszokott ár töredékéért kaphatók

Forrás: pexels.com

Brutál diszkont: az árak számítanak

A Brutál Diszkont működésének középpontjában az olcsóság és a gyorsaság áll. A vásárlók nem a dizájnos berendezésért vagy a kellemes háttérzenéért térnek be, hanem azért, mert itt akár márkás termékeket is jóval olcsóbban találnak, mint a legtöbb diszkontláncnál.

A boltok inkább raktárszerűek, a polcok egyszerűek, a vásárlás pedig villámgyors.

Mitől olcsó?

A hálózat üzleti modellje azon alapul, hogy közvetlenül európai gyártóktól vásárol nagy tételben, így megkerüli a magyar nagykereskedőket. Fontos, hogy ezek nem hamisított termékek, hanem eredeti márkás áruk – csupán más uniós piacokról származnak. A kínálat gyorsan változik, így nem biztos, hogy mindig ugyanaz a termék érhető el, de az árak szinte mindig kedvezőbbek a megszokottnál.

A boltok aktuális akcióiról pedig az adott üzlet Facebook, illetve Viber csoportjában lehet érdeklődni - ám ez még kezdetleges és nem igazán győzték frissíteni az összes helyiséget.

Dupla árgarancia a nagy diszkontok ellen

A Brutál Diszkont nemcsak az alacsony áraival, hanem egy egyedülálló „dupla árgaranciával” is versenybe száll a nagy láncokkal.

A cég ígérete szerint, ha a vásárló bármely más hipermarketben – például az Aldi, Lidl, Penny, Spar, Auchan, Tesco vagy CBA boltjaiban – olcsóbban találja ugyanazt a terméket, akkor a Brutál Diszkont a különbözet kétszeresét visszafizeti.

A garancia igénybevételéhez csupán a vásárlást igazoló blokkot vagy fotót kell bemutatni. A vásárlók a vásárlás napjától számított egy héten belül élhetnek ezzel a lehetőséggel, így a lánc valóban komolyan veszi az árversenyt a piac nagy szereplőivel.

Versenytársból kihívó

Bár a Brutál Diszkont forgalma egyelőre messze elmarad a Lidl és az Aldi hatalmas árbevételétől, a növekedési üteme figyelemre méltó. A vállalat tudatosan építi márkáját és országos hálózatát, miközben nem a szokásos multinacionális mintát követi, hanem rugalmas, importalapú modellt alkalmaz.