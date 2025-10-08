október 8., szerda

Megújul a Brigetio Gyógyfürdő üdülőháztelepe – ezek a fejlesztések várhatóak + videó, galéria

Komárom újabb turisztikai fejlesztéssel erősíti pozícióját a térségben. A Brigetio Gyógyfürdő üdülőháztelepe teljesen megújul, a több mint 300 millió forintos beruházás révén modern, egész évben használható apartmanok várják majd a vendégeket.

Bajcsy Tünde

Komárom újabb turisztikai mérföldkőhöz érkezett: a Brigetio Gyógyfürdőben hamarosan megkezdődik egy olyan fejlesztés, amely nemcsak a fürdő kínálatát, hanem az egész város idegenforgalmi vonzerejét is erősíti. A város és a Komáromi Thermálfürdő Szolgáltató Kft. közös beruházása a modern, egész éves vendégfogadás irányába mutat, miközben megőrzi a hely római örökségére épülő egyedi hangulatát.

Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár, Molnár Attila polgármester és Turi Bálint ügyvezető a Brigetio Gyógyfürdőben tartott sajtótájékoztatón a fejlesztési tervekről.
Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár, Molnár Attila polgármester és Turi Bálint ügyvezető a Brigetio Gyógyfürdőben tartott sajtótájékoztatón a fejlesztési tervekről
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

A Brigetio Gyógyfürdő fejlesztése

A projekt célja az üdülőháztelep teljes megújítása: a régi, szezonálisan működő faházakat hét korszerű, lapostetős üdülőház váltja fel a gyógyfürdő közvetlen közelében. A tervek szerint két nagyobb, 67,5 négyzetméteres és öt kisebb, 54 négyzetméteres ház épül, mindegyik saját terasszal és parkolóval. A két legészakibb épülethez jakuzzi is tartozik majd, egy ház pedig akadálymentesített lesz, hogy minden vendég számára elérhető maradjon a pihenés és a gyógyulás élménye.

A házak által közrefogott udvarban közösségi tér és játszótér is készül, így a családos látogatók is komfortos, otthonos környezetben tölthetik idejüket.

Több mint 300 millió forintos beruházás

A fejlesztés több mint 300 millió forintból valósul meg az Interreg Magyarország–Szlovákia Program támogatásával. A beruházás mintegy 250 millió forintnyi uniós és hazai forrást nyert el, a fennmaradó részt Komárom Város Önkormányzata biztosítja.

Komárom egyedülálló adottságokkal rendelkezik, hiszen a Brigetio Gyógyfürdő az egyetlen gyógyvízzel rendelkező, gyógyhelynek minősített fürdő a vármegyében. Ahhoz, hogy lépést tartsunk a versennyel, magas színvonalú szálláshelyekre és szolgáltatásokra van szükség

 – mondta Turi Bálint ügyvezető a sajtótájékoztatón.

GALÉRIA: Fotókon a Brigetio Gyógyfürdő turisztikai fejlesztés sajtótájékoztatója (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádá,

Biztonságos és energiahatékony működés

Molnár Attila polgármester hangsúlyozta: a fejlesztés nemcsak a turisztikai kínálatot bővíti, hanem a fürdő működésének biztonságát is növeli.

A mostani fejlesztés révén nemcsak a szálláshely-kapacitás bővül, hanem a gyógyfürdő biztonságos működését is meg tudjuk erősíteni. Fontos, hogy Komáromban hosszú távon egy jól működő, korszerű és a jogszabályoknak megfelelő fürdő várja a vendégeket

A fejlesztés során a város a több évtizedes közműhálózat korszerűsítését is elvégzi, ezzel biztosítva a fürdő üzemeltetésének stabil alapját a következő évtizedekre.

Római örökség és jövőbe mutató turizmus

Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő szerint a Brigetio Gyógyfürdő és környezete évek óta a komáromi turizmus zászlóshajója:

Az elmúlt évek fejlesztései, köztük a felújított uszoda, már megmutatták, hogy Komárom valódi turisztikai desztinációvá vált. Ez a mostani projekt újabb lépés afelé, hogy a város még több vendéget tudjon megszólítani – itthonról és a határon túlról egyaránt.

Az új üdülőházak belső világában a római múlt is visszaköszön majd: a dekorációs elemek és az elnevezések a hajdani Brigetio település örökségét idézik meg. A fejlesztés így nemcsak a komfortot, hanem a kulturális identitást is erősíti – összekapcsolva a múlt értékeit a modern turizmus igényeivel.

A jövő fürdője Komáromban

A Brigetio Gyógyfürdő üdülőháztelepének fejlesztése várhatóan 2026-ban zárul le, és új korszakot nyit a város életében. A beruházás révén Komárom nemcsak megőrzi, hanem tovább is erősíti pozícióját a régió egyik legfontosabb gyógy- és wellnessközpontjaként – ahol a gyógyulás, a pihenés és a történelem találkozik.

Kapcsolódó fejlesztések a térségben

A Brigetio Gyógyfürdő fejlesztése illeszkedik abba a szélesebb körű turisztikai megújulásba, amely a Duna mindkét oldalán zajlik.
Ahogy korábban is írtuk, az Interreg Magyarország–Szlovákia program keretében több olyan projekt is elindult, amely a térség turisztikai infrastruktúráját és szolgáltatási színvonalát fejleszti – a vállalati és rekreációs vendégek igényeire egyaránt reagálva.

A közelmúltban bemutatott kezdeményezések – köztük az üzleti turizmust támogató digitális platform előkészítése – ugyanennek a határon átnyúló együttműködésnek a részei. Az új komáromi üdülőházak, az interregiós turisztikai beruházások és a térségi marketingfejlesztések együttesen azt a célt szolgálják, hogy a Duna menti város a régió egyik vezető turisztikai központjává váljon.

 

