Megújul a Brigetio Gyógyfürdő üdülőháztelepe – ezek a fejlesztések várhatóak + videó, galéria

Komárom újabb turisztikai mérföldkőhöz érkezett: a Brigetio Gyógyfürdőben hamarosan megkezdődik egy olyan fejlesztés, amely nemcsak a fürdő kínálatát, hanem az egész város idegenforgalmi vonzerejét is erősíti. A város és a Komáromi Thermálfürdő Szolgáltató Kft. közös beruházása a modern, egész éves vendégfogadás irányába mutat, miközben megőrzi a hely római örökségére épülő egyedi hangulatát.

Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár, Molnár Attila polgármester és Turi Bálint ügyvezető a Brigetio Gyógyfürdőben tartott sajtótájékoztatón a fejlesztési tervekről

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A Brigetio Gyógyfürdő fejlesztése

A projekt célja az üdülőháztelep teljes megújítása: a régi, szezonálisan működő faházakat hét korszerű, lapostetős üdülőház váltja fel a gyógyfürdő közvetlen közelében. A tervek szerint két nagyobb, 67,5 négyzetméteres és öt kisebb, 54 négyzetméteres ház épül, mindegyik saját terasszal és parkolóval. A két legészakibb épülethez jakuzzi is tartozik majd, egy ház pedig akadálymentesített lesz, hogy minden vendég számára elérhető maradjon a pihenés és a gyógyulás élménye.

A házak által közrefogott udvarban közösségi tér és játszótér is készül, így a családos látogatók is komfortos, otthonos környezetben tölthetik idejüket.

Több mint 300 millió forintos beruházás

A fejlesztés több mint 300 millió forintból valósul meg az Interreg Magyarország–Szlovákia Program támogatásával. A beruházás mintegy 250 millió forintnyi uniós és hazai forrást nyert el, a fennmaradó részt Komárom Város Önkormányzata biztosítja.

Komárom egyedülálló adottságokkal rendelkezik, hiszen a Brigetio Gyógyfürdő az egyetlen gyógyvízzel rendelkező, gyógyhelynek minősített fürdő a vármegyében. Ahhoz, hogy lépést tartsunk a versennyel, magas színvonalú szálláshelyekre és szolgáltatásokra van szükség

– mondta Turi Bálint ügyvezető a sajtótájékoztatón.