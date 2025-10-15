Tudatos bőrápolás - Így építsd fel a bőrápolási rutinodat helyesen!

Egyre többen keresik a választ arra, mitől lesz igazán egészséges a bőr, hogyan állítsák össze a megfelelő arcápolási rutint, és mely hatóanyagok segítenek megőrizni a fiatalságot. A közösségi médiában mindennap új trendek jelennek meg: koreai bőrápolási rutin, glass skin, AHA/BHA savas hámlasztás, peptidek, niacinamid – de a legtöbb ember már azt sem tudja, mi az, ami tényleg működik, és mi az, ami csak reklám. A komáromi Bellis Kozmetika tulajdonosával Diószegi Teodórával beszélgettünk a témában.

A bőrápolás nem a tökéletességről, hanem a bőrünk tiszteletéről szól – vallja Diószegi Teodóra, aki minden vendég számára személyre szabott rutint ajánl

Tudatos bőrápolás a mindennapokban

Diószegi Teodóra hat éve dolgozik a szépségiparban, és a tudatos bőrápolás egyik elkötelezett híve. Teodóra útja nem a kozmetikus asztal mellett kezdődött: turizmus–vendéglátás szakot végzett, ám a személyes bőrproblémái miatt fordult a szépségápolás felé. Saját tapasztalatai révén vált hitelessé: érzékeny bőre miatt már korán rájött, mennyire fontos az összetevők megértése.

A tudatos bőrápolás számomra azt jelenti, hogy az ember ismeri a saját bőrtípusát, tudja, mire reagál jól, és nem a trendek vagy reklámok alapján választ terméket. Tudatos az is, aki megérti, hogy a kevesebb néha több, és nem terheli túl a bőrét felesleges összetevőkkel. Illetve már az is tudatos bőrápolásnak számít,meg ha az illető nem is ismeri a bőrtípusát, de szakemberhez fordul és megfogadja a tanácsait.

– mondja a szakember, aki az utóbbi években egyre több vendégénél tapasztalja, hogy az edukáció és a személyre szabott tanácsadás legalább annyira fontos, mint maga a kezelés.

Szerinte az is tudatosság, ha valaki felismeri, hogy probléma van és szakemberhez fordul és megfogadja a tanácsát. Sokan már nem csak a kezelések miatt fordulnak kozmetikushoz, hanem a szakértelem és a tanácsadás miatt is az egyéni bőrproblémák, illetve személyes arcápolási rutin kialakításának segítése miatt is. A kozmetikus szerepe így kitágult:

...ma már a kozmetikus nemcsak kezel, hanem tanít is… nagyon könnyű eltévedni az influenszerek útvesztőiben, ezért a szakember feladata, hogy eligazítsa őket és helyretegye a tévhiteket.

A természetesség és a tudás egyensúlya

Teodóra hozzá tette, hogy sokszor nem csak a márka alapján választ, hanem az összetevők miatt. Tehát folyamatosan ellenőrzi és nézi az INCI összetevőket is, és saját tapasztalatok és a vendégek véleményei alapján próbálja a legjobb termékeket kiválasztani.

Mi az az INCI? Az INCI a International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (Kozmetikai Alapanyagok Nemzetközi Nevezéktana) rövidítése. Ez egy szabványosított lista, amely a kozmetikai termékek összetevőit azonosítja a csomagoláson, latin, angol vagy adott ország nyelvének keverékében. A lista segít a vásárlóknak megérteni, hogy pontosan milyen anyagok vannak egy adott termékben, és mivel csökkenő sorrendben szerepelnek a termék összetevői, így az első helyen szerepel az, amiből a legtöbb van benne, és a legvégén szerepelnek a legkisebb mennyiségben felhasznált adalékok. Az INCI-listák egységes elven működnek, így könnyebb összehasonlítani a különböző termékeket.

Sőt, azt is hozzátette, hogy az emberek egyre inkább szomjazzák azt a tudást, hogy vajon hogyan válhatnának tudatos bőrápolókká.

Az utóbbi években sokkal több kérdést kapok az INCI-ről, a hatóanyagokról és a rutin felépítéséről. Az emberek szeretnének érteni hozzá, hogy mi történik a bőrükkel, és ez nagyon jó irány