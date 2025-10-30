október 30., csütörtök

Alfonz névnap

19°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bevásárlás

1 órája

Eltörölték az ünnepi boltzárat, így lesznek nyitva az üzletek mindenszentekkor

Címkék#munkaszüneti#nap#kormány#ünnepi nyitvatartás#bolt

Hosszú évek után változik az ünnepi bevásárlások rendje: egy kormánydöntés értelmében november 1-jén is kinyithatnak az üzletek. A boltok nyitvatartása ezentúl rugalmasabban alakulhat, a kereskedők szabadon dönthetnek az ünnepi működésről a szomszédban. Cikkünkben a döntés hátterét is megmutatjuk és arról is beszámolunk, hogy Magyarországon ez kiknek kedvez.

Bajcsy Tünde

November 1-jén, mindenszentek napján hosszú évek után ismét szabadabbn vásárolhatnak az emberek – ezúttal a boltok nyitvatartása sem lesz korlátozva az ünnepnap miatt. A döntés sokakat meglepett, hiszen korábban szinte minden munkaszüneti napra érvényes volt a boltzár. Ez főleg a határmenti településeken élőknek lesz könnyebbség. Mondjuk a részleteket.

Mindenszentekkor is lesz lehetőség bevásárlásra – a boltok nyitvatartása a kereskedők döntésétől függ.
Mindenszentekkor is lesz lehetőség bevásárlásra – a boltok nyitvatartása a kereskedők döntésétől függ
Forrás:  24 Óra

Boltok nyitvatartása az ünnepnapokon

A szlovák döntéssel lezárul egy korszak: korábban szinte minden munkaszüneti napon kötelező volt a boltoknak bezárniuk. Az új szabályozás azonban megszünteti ezt a korlátozást, így a vásárlók november 1-jén is intézhetik a bevásárlásaikat, a kereskedők pedig rugalmasabban dönthetnek a nyitvatartásról. Magyarországon a szabályok egyértelműek a november elsejei nyitvatartással kapcsolatban.

Hogy lesznek nyitva a boltok Szlovákiában?

Megnéztük a nagyobb áruházláncok nyitvatartását. Eszterint Szlovákiában 

  • a Lidl 8 és 20 között lesz nyitva, 
  • a Kaufland 7 és 21 óra között, 
  • a Billa 7 és 20 óra között,
  • és a tesco is a szokásos rend szerint lesz nyitva, 6 és 22 óra között.
  • Megnéztük az észak-komáromi Mercury Marketet is. A bútor- és lakberendezési áruház is nyitva lesz november 1-jén, vasárnapi rend szerint. Vagyis 10 és 19 óra között.

Mint a Parameter.sk írja, a szlovák módosítás célja, hogy növelje az év során a nyitvatartási napok számát, és ezzel ösztönözze a gazdasági aktivitást. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az olyan ünnepnapokon, mint mindenszentek, a boltok, bevásárlóközpontok és szolgáltatások is a megszokott „hétvégi üzemmódra” állnak át.

Az új szabályzat

Szlovákiában a kormány az elmúlt évek gazdasági változásaira reagálva módosította a boltok ünnepi nyitvatartásáról szóló jogszabályt. Az új szabályok szerint a kereskedelmi egységeknek évente mindössze öt és fél napot kell kötelezően zárva tartaniuk. Ezek az újév (január 1.), a nagypéntek és a húsvétvasárnap, december 24-e délutánja, valamint karácsony első és második napja, december 25–26.

A többi ünnepen – így például mindenszentek napján is – minden üzlet maga döntheti el, kinyit-e. A nagyobb áruházláncok várhatóan élnek majd a lehetőséggel, míg a kisebb üzletek esetében a személyzeti kapacitás és a forgalom határozhatja meg a nyitvatartást.

A Munka Törvénykönyve előírásai továbbra is érvényesek, így a kereskedelmi dolgozók megfelelő pótlékra és pihenőidőre jogosultak. Szombati munkavégzésért legalább 50 százalékos, vasárnapért pedig 100 százalékos bérpótlék jár. A munkáltatóknak ugyanakkor gondosan kell beosztaniuk a műszakokat, hogy elkerüljék a túlterhelést.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu