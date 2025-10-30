1 órája
Eltörölték az ünnepi boltzárat, így lesznek nyitva az üzletek mindenszentekkor
Hosszú évek után változik az ünnepi bevásárlások rendje: egy kormánydöntés értelmében november 1-jén is kinyithatnak az üzletek. A boltok nyitvatartása ezentúl rugalmasabban alakulhat, a kereskedők szabadon dönthetnek az ünnepi működésről a szomszédban. Cikkünkben a döntés hátterét is megmutatjuk és arról is beszámolunk, hogy Magyarországon ez kiknek kedvez.
November 1-jén, mindenszentek napján hosszú évek után ismét szabadabbn vásárolhatnak az emberek – ezúttal a boltok nyitvatartása sem lesz korlátozva az ünnepnap miatt. A döntés sokakat meglepett, hiszen korábban szinte minden munkaszüneti napra érvényes volt a boltzár. Ez főleg a határmenti településeken élőknek lesz könnyebbség. Mondjuk a részleteket.
Boltok nyitvatartása az ünnepnapokon
A szlovák döntéssel lezárul egy korszak: korábban szinte minden munkaszüneti napon kötelező volt a boltoknak bezárniuk. Az új szabályozás azonban megszünteti ezt a korlátozást, így a vásárlók november 1-jén is intézhetik a bevásárlásaikat, a kereskedők pedig rugalmasabban dönthetnek a nyitvatartásról. Magyarországon a szabályok egyértelműek a november elsejei nyitvatartással kapcsolatban.
Hogy lesznek nyitva a boltok Szlovákiában?
Megnéztük a nagyobb áruházláncok nyitvatartását. Eszterint Szlovákiában
- a Lidl 8 és 20 között lesz nyitva,
- a Kaufland 7 és 21 óra között,
- a Billa 7 és 20 óra között,
- és a tesco is a szokásos rend szerint lesz nyitva, 6 és 22 óra között.
- Megnéztük az észak-komáromi Mercury Marketet is. A bútor- és lakberendezési áruház is nyitva lesz november 1-jén, vasárnapi rend szerint. Vagyis 10 és 19 óra között.
Mint a Parameter.sk írja, a szlovák módosítás célja, hogy növelje az év során a nyitvatartási napok számát, és ezzel ösztönözze a gazdasági aktivitást. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az olyan ünnepnapokon, mint mindenszentek, a boltok, bevásárlóközpontok és szolgáltatások is a megszokott „hétvégi üzemmódra” állnak át.
Az új szabályzat
Szlovákiában a kormány az elmúlt évek gazdasági változásaira reagálva módosította a boltok ünnepi nyitvatartásáról szóló jogszabályt. Az új szabályok szerint a kereskedelmi egységeknek évente mindössze öt és fél napot kell kötelezően zárva tartaniuk. Ezek az újév (január 1.), a nagypéntek és a húsvétvasárnap, december 24-e délutánja, valamint karácsony első és második napja, december 25–26.
A többi ünnepen – így például mindenszentek napján is – minden üzlet maga döntheti el, kinyit-e. A nagyobb áruházláncok várhatóan élnek majd a lehetőséggel, míg a kisebb üzletek esetében a személyzeti kapacitás és a forgalom határozhatja meg a nyitvatartást.
A Munka Törvénykönyve előírásai továbbra is érvényesek, így a kereskedelmi dolgozók megfelelő pótlékra és pihenőidőre jogosultak. Szombati munkavégzésért legalább 50 százalékos, vasárnapért pedig 100 százalékos bérpótlék jár. A munkáltatóknak ugyanakkor gondosan kell beosztaniuk a műszakokat, hogy elkerüljék a túlterhelést.