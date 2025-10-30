Eltörölték az ünnepi boltzárat, így lesznek nyitva az üzletek mindenszentekkor

November 1-jén, mindenszentek napján hosszú évek után ismét szabadabbn vásárolhatnak az emberek – ezúttal a boltok nyitvatartása sem lesz korlátozva az ünnepnap miatt. A döntés sokakat meglepett, hiszen korábban szinte minden munkaszüneti napra érvényes volt a boltzár. Ez főleg a határmenti településeken élőknek lesz könnyebbség. Mondjuk a részleteket.

Mindenszentekkor is lesz lehetőség bevásárlásra – a boltok nyitvatartása a kereskedők döntésétől függ

Forrás: 24 Óra

Boltok nyitvatartása az ünnepnapokon

A szlovák döntéssel lezárul egy korszak: korábban szinte minden munkaszüneti napon kötelező volt a boltoknak bezárniuk. Az új szabályozás azonban megszünteti ezt a korlátozást, így a vásárlók november 1-jén is intézhetik a bevásárlásaikat, a kereskedők pedig rugalmasabban dönthetnek a nyitvatartásról. Magyarországon a szabályok egyértelműek a november elsejei nyitvatartással kapcsolatban.

Hogy lesznek nyitva a boltok Szlovákiában?

Megnéztük a nagyobb áruházláncok nyitvatartását. Eszterint Szlovákiában

a Lidl 8 és 20 között lesz nyitva,

a Kaufland 7 és 21 óra között,

a Billa 7 és 20 óra között,

és a tesco is a szokásos rend szerint lesz nyitva, 6 és 22 óra között.

Megnéztük az észak-komáromi Mercury Marketet is. A bútor- és lakberendezési áruház is nyitva lesz november 1-jén, vasárnapi rend szerint. Vagyis 10 és 19 óra között.

Mint a Parameter.sk írja, a szlovák módosítás célja, hogy növelje az év során a nyitvatartási napok számát, és ezzel ösztönözze a gazdasági aktivitást. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az olyan ünnepnapokon, mint mindenszentek, a boltok, bevásárlóközpontok és szolgáltatások is a megszokott „hétvégi üzemmódra” állnak át.

Az új szabályzat

Szlovákiában a kormány az elmúlt évek gazdasági változásaira reagálva módosította a boltok ünnepi nyitvatartásáról szóló jogszabályt. Az új szabályok szerint a kereskedelmi egységeknek évente mindössze öt és fél napot kell kötelezően zárva tartaniuk. Ezek az újév (január 1.), a nagypéntek és a húsvétvasárnap, december 24-e délutánja, valamint karácsony első és második napja, december 25–26.

A többi ünnepen – így például mindenszentek napján is – minden üzlet maga döntheti el, kinyit-e. A nagyobb áruházláncok várhatóan élnek majd a lehetőséggel, míg a kisebb üzletek esetében a személyzeti kapacitás és a forgalom határozhatja meg a nyitvatartást.