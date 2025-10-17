Készülj fel az áthelyezett munkanapra – ezt kell tudnod a nyitvatartásról

Az október 23-i hosszú hétvégének sokan örülnek. Ám ez egy áthelyezett pihenőnappal is jár: október 18-án szombaton a 24-i pénteki munkanapot dolgozza le az ország - legalább is a hagyományos munkarendben dolgozók. Az iskolásoknak pedig tanítási nap lesz. Az áthelyezett pihenőnap és az ünnepnap miatt a szolgáltatók, bankok, patikák és a boltok nyitvatartása is változhat. Október 18-i nyitvatartást soroljuk.

A boltok nyitvatartása változhat a hosszú hétvégén, ahogy a gyógyszertáraké, bankoké is.

Fotó: wavebreakmedia / Forrás: Shutterstock

Boltok nyitvatartása az áthelyezett munkanapon

A nagyobb kiskereskedelmi, élelmiszert és hétköznapi fogyasztási cikkeket kínáló láncok október 18-án szombaton általánosságban véve a megszokott hétköznapi nyitvatartás szerint működnek majd, azaz a Lidl, Aldi, Tesco, Spar, Penny és más nagy láncok boltjai a szokásos nyitvartartás rendjében fogadják a vásárlókat, írta az Origo.

A tatabányai, az esztergomi, a dorogi, a komáromi és a tatai Lidl üzletek is 21 óráig tartanak nyitva. A Tesconál is a megszokott szombati nyitvatartás szerint lesznek az üzletek elérhetőek, a nyitvatartást frissítik az oldalukon. Az Aldi üzletei is a megszokott rend szerint tartanak nyitva, itt az üzletkeresőjük. Mindegyik üzlet folyamatosan az aktuális nyitvatartási információkat közli.

A drogériák az általános nyitvatartás szerint várják a vásárlókat. Ám náluk is lehet eltérés a szombati és a pénteki nyitvatartási idők között: szombaton rövidebb ideig vannak nyitva egyes üzleteik. Érdemes erről az üzletben tájékozódni.

A kisebb boltokat is érdemes megkérdezni, meddig tartanak nyitva az áthelyezett munkanapon, illetve az október 24-i áthelyezett pihenőnapon. A piacokon, termelői piacokon változhat a nyitvatartás. Ám van olyan, amelyiknél nincs változás: az Esztergomi Piacon például október 18-án szombaton 7-13:00-ig, 24-én pénteken 7-15:00-ig vannak nyitva, míg a 23-án zárva lesznek az üzletek és a piac kapuja is.

Általánosságban október 23-án, a nemzeti ünnepen az üzletek zárva lesznek.

Gyógyszertárak nyitvatartása

Gyógyszertárak október 18-án szombaton is nyitva tartanak. Akad, amelyik október 24-én pénteken is nyitva lesz.