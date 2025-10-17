32 perce
Készülj fel az áthelyezett munkanapra – ezt kell tudnod a nyitvatartásról
Szombaton péntek, pénteken szombat, csütörtökön vasárnap. Az október 23-i ünnep miatt a boltok nyitvatartása, a menetrendek is változnak, soroljuk, mi mikor van nyitva.
Az október 23-i hosszú hétvégének sokan örülnek. Ám ez egy áthelyezett pihenőnappal is jár: október 18-án szombaton a 24-i pénteki munkanapot dolgozza le az ország - legalább is a hagyományos munkarendben dolgozók. Az iskolásoknak pedig tanítási nap lesz. Az áthelyezett pihenőnap és az ünnepnap miatt a szolgáltatók, bankok, patikák és a boltok nyitvatartása is változhat. Október 18-i nyitvatartást soroljuk.
Boltok nyitvatartása az áthelyezett munkanapon
A nagyobb kiskereskedelmi, élelmiszert és hétköznapi fogyasztási cikkeket kínáló láncok október 18-án szombaton általánosságban véve a megszokott hétköznapi nyitvatartás szerint működnek majd, azaz a Lidl, Aldi, Tesco, Spar, Penny és más nagy láncok boltjai a szokásos nyitvartartás rendjében fogadják a vásárlókat, írta az origo.
A tatabányai, az esztergomi, a dorogi, a komáromi és a tatai Lidl üzletek is 21 óráig tartanak nyitva. A Tesconál is a megszokott szombati nyitvatartás szerint lesznek az üzletek elérhetőek, a nyitvatartást frissítik az oldalukon. Az Aldi üzletei is a megszokott rend szerint tartanak nyitva, itt az üzletkeresőjük. Mindegyik üzlet folyamatosan az aktuális nyitvatartási információkat közli.
A drogériák az általános nyitvatartás szerint várják a vásárlókat. Ám náluk is lehet eltérés a szombati és a pénteki nyitvatartási idők között: szombaton rövidebb ideig vannak nyitva egyes üzleteik. Érdemes erről az üzletben tájékozódni.
A kisebb boltokat is érdemes megkérdezni, meddig tartanak nyitva az áthelyezett munkanapon, illetve az október 24-i áthelyzett pihenőnapon. A piacokon, termelői piacokon változhat a nyitvatartás. Ám van olyan, amelyiknél nincs változás: az Esztergomi Piacon például október 18-án szombaton 7-13:00-ig, 24-én pénteken 7-15:00-ig vannak nyitva, míg a 23-án zárva lesznek az üzletek és a piac kapuja is.
Általánosságban október 23-án, a nemzeti ünnepen az üzletek zárva lesznek.
Gyógyszertárak nyitvatartása
Gyógyszertárak október 18-án szombaton is nyitva tartanak. Akad, amelyik október 24-én pénteken is nyitva lesz.
A legtöbb gyógyszertárnál rögzítik, hogy a rendeletben meghatározott munkanapokon is nyitva kell tartani. A Komárom-Esztergom vármegyei gyógyszertárak nyivatartásáról a Nemzeti Népegészséügyi Központ honlapján lehet tájékozódni.
Néhány gyógyszertárat mi is összegyűjtöttünk:
- Tata, Angyal Patika
Munkanapon és folyó évben rendeletben rögzített rendkívüli munkanapokon
hétfőtől – péntekig: 8.00 órától – 20.00 óráig,
szombaton és pihenőnapon: 8.00 órától – 20.00 óráig,
vasárnap és munkaszüneti napon: 8.00 órától – 20.00 óráig.
- Esztergom, Kersi Patika:
Munkanapon és folyó évben, rendeletben rögzített rendkívüli munkanapokon
hétfőtől – péntekig: 8.00 órától – 17.00 óráig,
Szombaton és pihenőnapon: 8.00 órától – 12.00 óráig,
Vasárnap és munkaszüneti napon: zárva.
- Esztergom, Tesco-patika
Munkanapon és folyó évben rendeletben rögzített rendkívüli munkanapokon
hétfőtől – péntekig: 8.00 – 20.00 óráig,
szombaton és pihenőnapon: 8.00 – 20.00 óráig,
vasárnap: 8.00 – 19.00 óráig,
munkaszüneti napon: zárva
- Tatabánya, Hunyadi Gyógyszertár
Munkanapon és folyó évben rendeletben rögzített rendkívüli munkanapokon
hétfőtől – péntekig: 9.00 órától – 20.00 óráig,
szombaton és pihenőnapon: 9.00 órától – 20.00 óráig,
vasárnap: 10.00 órától – 18.00 óráig,
munkaszüneti napon: zárva,
- Tatabánya, Gál Gyógyszertár
Munkanapon és folyó évben rendeletben rögzített rendkívüli munkanapokon
hétfőtől - péntekig: 7.30 órától – 18.30 óráig,
szombaton és pihenőnapon: 8.00 órától – 13.00 óráig,
vasárnap és munkaszüneti napon: zárva.
A bankok másképp lesznek nyitva
Aki október 18-i ledolgozós szombaton menne bankba, érdemes utána nézni, nyitva van-e a számláját vezető bankja. Van olyan bank, amely zárva lesz szombaton.
- CIB Bank: október 18-án bankszünnapot tartanak, így fiókjaik zárva maradna
- Erste Bank: tájékoztatása szerint minden bankfiókjuk pénteki munkarend szerint nyit, és 12 órakor zár, a pénztárak pedig a bankfiókokkal egyszerre zárnak.
- Az MBH Bank: tájékoztatásuk szerint pénteki rend szerint lesznek nyitva szombaton, rövidített nyitvatartási idővel, melyben a forintmegbízásokat 11:30-ig fogadják
- OTP Bank: október 18-án szintén pénteki munkarendet tart, fiókjaik legkésőbb 16 órakor zárnak. Ezzel szemben október 24-én zárva lesznek, szombati nap szerint.
Postai nyitvatartás szombaton: attól függ, mekkora a település
A Magyar Postánál is munkanap október 18-a, szolgáltatóhelyeik nyitvatartása ugyanakkor a település létszámától függ:
- 50 ezer fő feletti településen (17 nagyváros), valamint Budapesten kerületenként legalább egy posta 08:00-16:00 óráig, a többi posta 08:00-12:00 óráig üzemel;
- 15 ezer fő feletti - 50 ezer fő alatti településen legalább egy posta 07:00–12:00 között tart nyitva, a település többi postája 08:00-12:00 óra között áll rendelkezésre;
- 15 ezer lakos alatti település esetén 08:00–12:00 óra között biztosítják a posták a szolgáltatást.