Utolsó pillanatos éhezők viadala, avagy Tatabányán is mindenki most akart mindent is megvenni

Október 23-a az idei évben csütörtöki napra esik, így a pénteki nappal együtt ismét négynapos hosszú hétvége következik. A hosszú hétvégével együtt a szokásos boltzárak is következnek, amit szokásosan az éhezők viadala boltroham előz meg, akkor is, ha csak egy napról van szó. Nincs ez másként Tatabányán sem. Sokan az utolsó utáni pillanatokra hagyták a következő napok élelmiszereinek beszerzését. A boltok nyitvatartása az ünnepi időszak alatt változik.

Az ünnepi időszakban a boltok nyitvatartása változik

Forrás: 24 Óra

Éhezők viadala a boltok nyitvatartása miatt Tatabányán is az ünnepi időszak előtt

Tatabányán ismét sokan az utolsó utáni pillanatokra hagyták az ünnepnap előtti bevásárlást. A Lidl parkolója teltházzal várta a vásárlókat. Az autók percről-percre cserélték helyüket a parkolóban, a kasszák maximumon üzemeltek szerda délután. A boltban meglepően gyorsan lehetett összeszedni azt a pár dolgot, ami a következő napokra szükséges volt még, az embertömeg ellenére is.

Így alakul a boltok nyitvatartása a négynapos hosszú hétvégén

Mindjárt itt van a négy napos hosszú hétvége, és vele együtt a boltzárak is. Október 23-án ünnepnap lesz, pontosabban az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja ami idén csütörtökre esik ezért pénteken is munkaszüneti nap lesz és legtöbben otthon maradnak majd. Az október 23-i hosszú hétvége miatt, kedvenc boltjaink ezért sorra közölték mikor lesznek zárva és nyitva a következő napokban. Mondjuk a Lidl, Tesco, Penny, Spar/Interspar, Aldi, Auchan és a kisebb boltok nyitvatartását.