A mi falunk Szárliget nevezetű Facebook-csoportban terjedt el a hír, hogy bezárt Szárliget egyik legismertebb kisboltja, a helyiek által csak Lila Boltként emlegetett falusi üzlet. A szárligeti bolt bezárása váratlanul ért mindenkit. A hírt egy helyi lakos osztotta meg, hogy vásárolni indult volna, de mikor odaért, az ajtón egy papírt talált kitűzve, rajta egy rövid üzenetet a bolt bezárásáról.

Egy korszak zárult le a kis faluban: bezárt a szárligeti bolt

Sokakat ért váratlanul a szárligeti bolt bezárása

A szárligeti bolt bezárása gyorsan eljutott a falu lakóihoz, és a bejegyzés alatt rövid idő alatt sokan reagáltak.

Nagyon jó bolt volt!

– írta egy kommentelő a poszt alá, míg más így emlékezett vissza a helyre:

Gyerekkoromban jártam oda, kincs volt akkoriban egy csoki annak az üzletnek a polcán, szerettünk oda átszaladni a nagyszüleinktől

Miért érintette mélyen a szárligeti bolt bezárása a helyieket?

A kisbolt tehát szemmel látható, hogy több volt, mint egy egyszerű élelmiszerüzlet, és sokaknak fűződik szép emlék hozzá. Egy kis település életében ráadásul egy bolt bezárása mindig több, mint gazdasági esemény. Ahogyan az most is megfigyelhető, a Lila Bolt sokak számára gyerekkori emlékeket idéz, mások számára pedig a napi rutin része volt: friss kenyérért, tejért, vagy csak egy rövid beszélgetésre beugrani.

Egyelőre nem ismert, mi vezetett a szárligeti bolt bezárásához.

