Lezárták a magyarok egyik legkedveltebb kilátóját

Lezárták a Bakony egyik legkedveltebb kilátóját a Boldog Mór-kilátót. A Kisalföld.hu is beszámolt az ideiglenes zárásról, és ahogyan leírták a döntést a faszerkezeteknél jelentkező, sajnos gyakori probléma, a korhadás indokolta.

Egy ideig most biztosan nem lehet a Boldog Mór-kilátónál túrázni

Forrás: Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ

A Boldog Mór-kilátó helyett itt tudsz túrázni

