2 órája

Lezárták a magyarok egyik legkedveltebb kilátóját

Rossz faszerkezet miatt lezárták a kedvelt kilátót. Egy ideig biztos nem mehet senki a Boldog Mór-kilátóhoz. De nem kell aggódni hoztunk pár kilátót amit még megéri meglesni.

Kemma.hu

Lezárták a Bakony egyik legkedveltebb kilátóját a Boldog Mór-kilátót. A Kisalföld.hu is beszámolt az ideiglenes zárásról, és ahogyan leírták a döntést a faszerkezeteknél jelentkező, sajnos gyakori probléma, a korhadás indokolta.

Boldog Mór-kilátót
Egy ideig most biztosan nem lehet a Boldog Mór-kilátónál túrázni
Forrás: Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ

A Boldog Mór-kilátó helyett itt tudsz túrázni

Komárom-Esztergom is tele van szebbnél szebb túrázó és kilátó helyekkel. Az öt legjobbat meg is kerestük neked, és még pluszt is hoztunk hozzá. A Ranzinger Vince Kilátótól egészen az esztergomi Vaskapuig.  

A Dunántúl is számos olyan helyszínt kínál, ahol páratlan kilátásban gyönyörködhetünk. A Gerecse hegységben található például a Kőpite-túrakörök tanösvény. Nézzük meg közelebbről, milyen csodás panorámák várnak ránk! 

Vannak olyan helyek, ahol már a Kemma is járt. Ilyen a Körtvélyesi erdei temető a Vértes egyik legmeghatóbb emlékhelye. Szárliget közelében fekszik egy különleges, történelmi jelentőségű hely, ahol elfeledett életek, háborús emlékek és pusztuló sírkövek mesélnek a múlt titkairól.

GALÉRIA: A tatai Fényes Tanösvény (Fotók:H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

