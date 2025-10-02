2 órája
Lezárták a magyarok egyik legkedveltebb kilátóját
Rossz faszerkezet miatt lezárták a kedvelt kilátót. Egy ideig biztos nem mehet senki a Boldog Mór-kilátóhoz. De nem kell aggódni hoztunk pár kilátót amit még megéri meglesni.
Lezárták a Bakony egyik legkedveltebb kilátóját a Boldog Mór-kilátót. A Kisalföld.hu is beszámolt az ideiglenes zárásról, és ahogyan leírták a döntést a faszerkezeteknél jelentkező, sajnos gyakori probléma, a korhadás indokolta.
A Boldog Mór-kilátó helyett itt tudsz túrázni
Komárom-Esztergom is tele van szebbnél szebb túrázó és kilátó helyekkel. Az öt legjobbat meg is kerestük neked, és még pluszt is hoztunk hozzá. A Ranzinger Vince Kilátótól egészen az esztergomi Vaskapuig.
Top 5+1 kilátó: járd be mindet, és belátod egész Komárom-Esztegromot
Lélegzetelállító dunántúli panorámák, amiket látnod kell
A Dunántúl is számos olyan helyszínt kínál, ahol páratlan kilátásban gyönyörködhetünk. A Gerecse hegységben található például a Kőpite-túrakörök tanösvény. Nézzük meg közelebbről, milyen csodás panorámák várnak ránk!
Vannak olyan helyek, ahol már a Kemma is járt. Ilyen a Körtvélyesi erdei temető a Vértes egyik legmeghatóbb emlékhelye. Szárliget közelében fekszik egy különleges, történelmi jelentőségű hely, ahol elfeledett életek, háborús emlékek és pusztuló sírkövek mesélnek a múlt titkairól.
Több száz éve alusszák örök álmukat a holtak a rejtélyes, Körtvélyesi eredei temetőben +videóElfeledett életek, háborús emlékek és pusztuló sírkövek...
GALÉRIA: A tatai Fényes Tanösvény (Fotók:H.B.)Fotók: Hagymási Bence