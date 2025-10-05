október 5., vasárnap

A nyugalom szigete

2 órája

Szabadság a stégen – chill terasz a Bokodi-hűtőtavon +fotók

Van egy hely a Bokodi Hűtőtó partján, ahol a víz tükrén játszó fények, a madarak hangja és a természet közelsége mindennapi valóság. Dörnyei Béla öt éve építette fel saját kezével azt a különleges bokodi "chill" teraszt, amely egyszerre az otthona, és egy bárki számára nyitott pihenőhely.

Petrovics Milán

Valósággá vált a gyerekkori álom: Dörnyei Béla saját kezűleg épített fel egy pihenőhelyet, amely amellett, hogy az otthonaként szolgál, nyitott kapukkal várja a kikapcsolódni vágyókat. A becsületkasszás rendszerben működő kis oázisban enni, inni, beszélgetni, vagy egyszerűen csak megpihenni lehet – a bokodi természet közelségében.

Bokod, lebegő falu
Így kezdődött a bokodi Chill terasz története
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Bokod szeretetteljes lebegő terasza nem indult könnyen

Béla élete nehézkesen indult, de a vízpart mindig menedéket jelentett számára. Horgászcsaládban nőtt fel, gyerekként nyarait stégek mellett töltötte, és mindig arról álmodott, hogy egyszer lesz egy saját helye, ahol mindenki megtapasztalhatja a természet nyugalmát. Néhány éve úgy döntött: maga mögött hagyja a városi rohanást és új életet kezd. A Bokodi-tó vizén találta meg a szabadságot, és azóta is abból építkezik, amit szeret: a horgászatból, a vendéglátásból, és abból a harmóniából, amit a természet nyújt: ez a Lebegő falu.

Egy teljesen más világ ez, meg ami  városban van, de fel nem adnám ezt semmi pénzért

- mesélte Dörnyei Béla, a saját önmegvalósításáról. 

Bokod, lebegő falu
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A chill terasz egyszerre különleges közösségi tér és otthon. Ide bárki betérhet, aki meg akar állni egy kicsit, kávét inni, harapni valamit, vagy csak leülni a víz mellé. A hely varázsát az adja, hogy minden egyes része Béla két kezének munkája: a stégek, a terasz, a nyugalmat sugárzó apró részletek. 

Bokod, lebegő falu
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Itt nem kell más, csak lelassulni. Béla kutyái, a környék madarai, a víz csendje mind hozzájárul ahhoz az élményhez, amit a chill terasz kínál. Ez egy hely, ahol nincs főnök, nincs rohanás, csak a szabadság, a pihenés, a tópart – és az a bizonyos becsületkassza, ami emlékeztet rá, hogy az emberekben még mindig lehet bízni.

Ez az otthonom, de mindenkit szeretettel várok – mert hiszem, hogy a természet kincseit nem elzárni, hanem megosztani kell

Dörnyei Béla története arról szól, hogy a kemény múltból is születhet valami egészen szép. Egy olyan élet, ami másoknak is erőt és inspirációt ad: merjünk kilépni a mókuskerékből, és megtalálni a saját nyugalmunk szigetét – akár a Bokodi Hűtőtónál, akár önmagunkban.

GALÉRIA: Chill terasz a Bokodi-hűtőtavon (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

 

