Lovász Laci 1 millió forinttal jelent meg Komáromban, ilyen az álom hétkezdés

A történet a Retro Rádió stúdiójából indult, onnan, ahol nap mint nap több százezer hallgató ébred fel a Bochkor műsorára. A reggeli show most ünnepli fennállásának 5. évfordulóját és ebből az alkalomból a csapat nem aprózta el a meglepetéseket: különleges születésnapi játékot indítottak, amelyben a hallgatók egyenként 1 millió forintot nyerhetnek.

Lovász Laci Komáromban adta át az 5 éves Bochkor játék első 1 millió forintos nyereményét – a mosoly mindent elárul

Forrás: Facebook/Retro Rádió

Bochkor születésnap a Retro Rádióban

Az első „szerencsés” városba, Komáromba maga Lovász Laci indult útnak – a Retro Rádió műsorvezetője személyesen adta át az első nyereményt, egy óriási, 1 millió forintos csekket. A fotón jól látszik, hogy Péter, a komáromi nyertes büszkén tartja a szelvényét.

Hallgatónknak, Péternek elég jól indul a hete – írta a rádió a közösségi oldalán, ahol a kép is megjelent Lovász Lacival és a boldog hallgatóval. A születésnapi játéknak azonban még koránt sincs vége: ezen a héten még négy hallgató számíthat hasonlóan örömteli látogatásra.

5 éve együtt ébred az ország

A Bochkor műsor 2019-ben indult a Retro Rádió hullámhosszán, és azóta minden hétköznap reggel több százezer hallgatót ébreszt fel humorral, zenével és sokszor egészen váratlan témákkal. A műsorvezető, Bochkor Gábor, és állandó partnerei – köztük Lovász Laci és Várkonyi Attila – régóta ismert nevek a hazai rádiózásban.

A hallgatók pont azt szeretik bennük, amit kevesen tudnak hitelesen hozni: a természetességet, a csipkelődő humort és azt, hogy a reggeli beszélgetések sokszor ugyanúgy szólnak a közönséghez, mint egymáshoz.

A Bochkor mára a Retro Rádió egyik legmeghatározóbb műsorává vált, a csatorna pedig az ország legnépszerűbb nosztalgiarádiója lett, ahol a ’70-es, ’80-as és ’90-es évek legnagyobb slágerei szólnak – a jókedv pedig garantált.

Nyereményes születésnap egész héten

A rádió 5. születésnapjára szervezett játék most különleges fordulatot hozott: minden nap más városban tűnik fel a Retro Rádió csapata, hogy újabb hallgatót lephessen meg 1 millió forinttal. A komáromi látogatás tehát csak az első állomás volt – a héten még négy szerencsés számíthat arra, hogy felcsendül a csengő, és egy Retro Rádiós mosoly kíséretében átveheti a saját milliós nyereményét.