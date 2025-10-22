október 22., szerda

Figyelemfelhívás!

2 órája

Ezek az M1-es autópályán történt balesetek, örökre bizonyítják, miért kell a biztonsági öv

Címkék#rendőrség#M1-.es autópálya#M1#tragédia#balesetek#biztonsági öv#autópálya#balesetmegelőzés#Mocsa#baleset

Az elmúlt napokban több súlyos baleset történt az M1-es autópályán. A biztonsági öv használata életet menthet, ezt bizonyítják a rendőrség által közölt esetek is. Egy mozdulat csupán, amit érdemes megtenni egy két perces, és egy 200 kilométeres út előtt egyaránt

Veszprémi Dániel

Nem elég, hogy az M1-es autópálya bővítése miatt lassabb a közlekedés, az elmúlt időszakban 7 nap alatt 11 baleset történt a forgalmas sztrádán. A legtöbb esetben a biztonsági öv hiánya súlyosbította a sérüléseket. Július 5-től szigorodtak a biztonsági öv használatára vonatkozó szabályok, és az ellenőrzések is gyakoribbak lettek.

biztonsági öv, autópálya, M1, M1-es autópálya, baleset, katasztrófa, tragédia, rendőrség, Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság
Az M1-es autópályán bekövetkezett balesetek tanulsága, hogy a biztonsági öv életet menthet, hiánya pedig el is veheti azt.
Forrás: Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség

Figyelemfelhívás!

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság nemrég egy figyelemfelkeltő bejegyzést tett közzé közösségi oldalán:

Tudod, mi a különbség a két kép között? Az egyik életet mentett, a másik hiánya majdnem elvett egyet.

A posztban egy M1-es autópályán történt balesetet említenek. Mocsa térségében egy furgon vezetője elaludt a volánnál, a sofőr be volt kötve, és csupán könnyebb sérüléseket szenvedett. Utasa viszont nem használta a biztonsági övét, súlyosan megsérült és beszorult a roncsba.
A megégett és elszakadt biztonsági öv jól mutatja, milyen erőhatások érik az emberi testet egy ütközésnél. A rendőrség üzenete egyértelmű:

A biztonsági öv nem a rendőrök miatt kell, hanem azokért, akik hazavárnak.

Tragédia sorozat az M1-es autópályán

A közlekedés során rengeteg tényező vezethet balesethez, és sokszor egy pillanatnyi figyelmetlenség is katasztrofális következményekkel járhat. Az elmúlt időszakban több súlyos ütközés is történt az M1-es autópályán.

  • A Budapest felé vezető oldalon, a 30-as kilométernél két gépkocsi ütközött össze az átterelt sávban – a forgalom több mint tíz kilométeres torlódással állt.
  • Tatabányánál, az 55-ös kilométernél szintén két autó karambolozott, a sérült járművek mindkét sávot elfoglalták.
  • Szerdán kora reggel Mocsa közelében, a 78-as kilométernél kamion és furgon ütközött, a tűzoltóknak feszítővágóval kellett két embert kiszabadítaniuk.

Ezekben az esetekben sokszor a biztonsági öv viselése döntött arról, hogy valaki megúszta-e könnyebben az ütközést, vagy sem.

Ekkora bírságra számíthat, aki nem köti be biztonsági övét

Július 5-től szigorúbban ellenőrzött a biztonsági öv használata, és komoly bírság jár a mulasztásért. A szabályok egyértelműek, és a büntetés mértéke nem elhanyagolható:

  • Lakott területen belül: 20 000 forint / fő
  • Lakott területen kívül: 30 000 forint / fő
  • Autóúton vagy autópályán: 40 000 forint / fő

Ezek az összegek nemcsak a pénztárcát terhelik, hanem életveszélyes könnyelműségre is figyelmeztetnek. Egy pillanatnyi feledékenység végzetes következményekkel járhat.

Tömegközlekedés

Kevesen tudják, hogy a távolsági buszokon is kötelező a biztonsági öv használata, ha a jármű ülőhelyei övvel felszereltek. A szabályt nem a busztársaságok, hanem a KRESZ és az üzletszabályzat írja elő. A mulasztásért 20 ezer forintos bírság járhat, pedig egyetlen kattintás akár életet is menthet.

A biztonsági öv fontos minden helyzetben

Sokan tévesen hiszik, hogy városi forgalomban, vagy rövid távokon nem szükséges becsatolni a biztonsági övet. Pedig egy 50 km/h-s ütközésnél a testet ugyanakkora erőhatás éri, mintha négyemeletnyi magasságból zuhanna le.
A modern biztonsági övek nemcsak a mellkast és a csípőt védik, hanem együttműködnek a légzsákrendszerrel is, amely csak bekötött utasnál képes megfelelően működni.

Így lesz valóban biztonságos a gyerekülés

Beró Dominik, a tatai Bero System Autósiskola vezetője most megosztja, mire kell figyelni a gyerekülés beszerelésekor. Cikkünkben gyakorlati tippeket találsz, hogy a legkisebbek is biztonságban utazhassanak, és elkerülhetők legyenek a leggyakoribb hibák.

Egy mozdulat, ami életet menthet

A biztonsági öv használata nem kedv kérdése, hanem életbiztosítás minden utazásnál. Legyen szó városi útról vagy autópályáról, az öv becsatolása néhány másodperc – de ez a mozdulat dönthet élet és halál között.
Friss közlekedési cikkeinkben és ingyenes KRESZ-tesztjeinkben a biztonságra, a szabályok helyes értelmezésére és a mindennapi vezetési helyzetekre helyezzük a hangsúlyt. Hasznos tanácsok, valós példák és naprakész információk segítenek abban, hogy mindenki épségben hazaérjen.

 

 

