Ezek az M1-es autópályán történt balesetek, örökre bizonyítják, miért kell a biztonsági öv

Nem elég, hogy az M1-es autópálya bővítése miatt lassabb a közlekedés, az elmúlt időszakban 7 nap alatt 11 baleset történt a forgalmas sztrádán. A legtöbb esetben a biztonsági öv hiánya súlyosbította a sérüléseket. Július 5-től szigorodtak a biztonsági öv használatára vonatkozó szabályok, és az ellenőrzések is gyakoribbak lettek.

Az M1-es autópályán bekövetkezett balesetek tanulsága, hogy a biztonsági öv életet menthet, hiánya pedig el is veheti azt.

Forrás: Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség

Figyelemfelhívás!

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság nemrég egy figyelemfelkeltő bejegyzést tett közzé közösségi oldalán:

Tudod, mi a különbség a két kép között? Az egyik életet mentett, a másik hiánya majdnem elvett egyet.

A posztban egy M1-es autópályán történt balesetet említenek. Mocsa térségében egy furgon vezetője elaludt a volánnál, a sofőr be volt kötve, és csupán könnyebb sérüléseket szenvedett. Utasa viszont nem használta a biztonsági övét, súlyosan megsérült és beszorult a roncsba.

A megégett és elszakadt biztonsági öv jól mutatja, milyen erőhatások érik az emberi testet egy ütközésnél. A rendőrség üzenete egyértelmű:

A biztonsági öv nem a rendőrök miatt kell, hanem azokért, akik hazavárnak.

Tragédia sorozat az M1-es autópályán

A közlekedés során rengeteg tényező vezethet balesethez, és sokszor egy pillanatnyi figyelmetlenség is katasztrofális következményekkel járhat. Az elmúlt időszakban több súlyos ütközés is történt az M1-es autópályán.