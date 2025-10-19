Szaporodnak a bringatolvajok a környéken - AI ad tanácsokat, hogy elkerüljük a bajt

Ugyanez a gondolat: nem a nagyváros „valami távoli negyedében” történik — itt, Komárom-Esztergomban is előfordul. Az biciklilopások többnyire gyors, ügyes műveletek: egy kis figyelmetlenség elég, és reggelre már csak a nyoma marad a kétkerekűnek. Mindez különösen vonatkozik az e-bikeokra, drágább alkatrészekre és könnyen leszerelhető kiegészítőkre.



A biciklilopások elkerülése érdekében, forgalmas helyen érdemes kerékpárunkat hagyni

Fotó: Petrovics Milán

Mesterséges Intelligencia tippjei a biciklilopás ellen

A hazai kerékpáros közlekedés számadatai alapján is világos, hogy egyre több kerékpár mozog a közterületeken, vonzóbbá téve őket a tolvajok számára. A Magyar Kerékpárosklub 2022-es felmérése szerint például a felnőtt lakosság mintegy 16 %-a használja elsődlegesen a kerékpárt. Emellett a KSH-mérések alapján a nagyobb kerékpáros útvonalak forgalma is nőtt – 2024 nyarán például a magyarországi nagy tavaknál 6,7 %-kal több kerékpáros haladt el, mint egy éve.

Mit tehetsz otthon, a munkahelyen vagy a bolt előtt, hogy ne te legyél a következő áldozat? Íme néhány hasznos, helyben is jól alkalmazható tipp.

Válassz komoly zárat — és használd rendesen Egy masszív U-lakat vagy vastag lánc többet ér, mint a legolcsóbb spirál. Ne csak a kereket rögzítsd: a vázat is kösd a rögzítési ponthoz (oszlop, kerítés, biciklitároló). Ha lehet, kétféle zárat használj — a tolvajnak több időbe telik, és a terep figyelői is észreveszik a hosszas próbálkozást.

Válaszd okosan a parkolót. Sötét, félreeső hely helyett jól megvilágított, kamerával felügyelt, forgalmas pontot keress. Ha van lehetőség, tedd zárt tárolóba, vagy használj közösségi bringatárolót, ahol többen vannak jelen.

Jegyezd fel és regisztráld a vázszámot. A vázszám, fényképek és a vásárlási bizonylat segíthet visszaszerezni a lopott kerékpárt, és megnöveli az esélyét, hogy az elkapott tolvaj vagy a megtalált bringa azonosítható legyen.

Használj nyomkövetőt, és regisztrálj a helyi adatbázisokban. Bluetooth- vagy GPS-alapú nyomkövetők ma már elérhetők: nem mindig olcsók, de sokszor meghozzák az árukat. Emellett érdemes helyi, országos lopásellenes adatbázisokba regisztrálni a bringát — ha megtalálják, nagyobb eséllyel kerül vissza.

Végül egy apró helyi jó tanács: ha észreveszel gyanús alakokat a tárolók környékén, jelezd a közösségi csoportokban, a helyi rendőrségnek vagy a települési ügyeletnek. A közösségi szem, különösen kisebb városokban és falvakban, sokszor a leghatékonyabb védelem.