11 pont, amit minden szülőnek tudnia kell, ha beteg a gyereke - itt az orvosok feketelistája

Mikor mehet iskolába óvodába a gyerek?

legalább 24 órája nincs láza

jó a közérzete, van energiája

enyhén folyik az orra, vagy csak enyhén köhög

nem hányt, nem ment a hasa az elmúlt 24 órában

tud enni-inni rendesen

Egyre több a légúti beteg: itt a Covid és az influenza

Mint korábban megírtuk, az iskolakezdéskor robbanásszerűen megnőtt a légúti megbetegedések száma. Emellett sok gyerek és szülő fordult orvoshoz hányással, hasmenéssel, részletezte az esztergomi gyermekorvos. Egyre többen küzdenek a covid tüneteivel, egyre több a koronavírusos beteg. Az influenzaszezon még nem robbant be.

A gyerekek között emellett a skarlát, a kéz-láb száj betegség és a bárányhimlő is előfordulhat. A skarlát tünetei hasonlóak a bárányhimlő és a kéz-láb-száj betegség tüneteihez: kiütésekkel kezdőnek, mindkettő okozhat lázat. Ám míg a skarlátot baktérium okozza, addig a bárányhimlőt és a kéz-láb-száj betegséget vírus. Előbbinél antibiotikumos kezelés javasolt.

Ezek fertőző betegségek, így ezekkel tilos közösségbe menni, a gyógyulás és a közösség érdekében is.

A gyerekek immunrendsezerét a megfelelő napi vitaminbevitel is támogatja. Annak jártunk utána nemrég, hogy a C-vitaminból mennyi a napi adag és milyen zöldségekben, gyümölcsökben van belőle a legtöbb.