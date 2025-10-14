október 14., kedd

Lábadozás

1 órája

11 pont, amit minden szülőnek tudnia kell, ha beteg a gyereke - itt az orvosok feketelistája

Az őszi betegségszezonban az orvosok is óva intik a szülőket. Itt a lista, milyen tünetekkel mehet a gyerek közösségbe, és mikor maradjon otthon, ha beteg a gyerek.

Feleki Marietta

Ha beteg a gyerek, nem egyszerű eldönteni, mikor maradjon otthon. Nemrég megjelent egy kisokos, amely segít eldönteni a kérdést. A Házi Gyermekorvosok Egyesületének hasznos tanácsait osztotta meg nemrég Takács Péter egészségügyi államtitkár. A tatabányai kórház gyerekbetegségek kezelésére adott hasznos tanácsokat, most abban segít a szülőknek eligazodni, mikor érdemes otthon tartani a gyereket és mikor mehet újra közösségbe.

beteg a gyerek, a gyemekorvos kivizsgálja a rendelőben
Beteg a gyerek, mikor mehet iskolába, óvodába?
Forrás: Shutterstock

Beteg a gyerek: ezekkel a tünetekkel ne menjen közösségbe 

  • gyereknek 39 Celsius fokos láza van vagy előző nap lázas volt
  • hányás, hasmenés gyötri, vagy 24 órán belül volt ilyen
  • szűnni nem akaró, erős köhögése van, sípolva lélegzik, nehezen veszi a levegőt
  • erős torokfájás, fül- vagy hasfájás gyötri, és ez akadályozza a mindennapi tevékenységben
  • új kiütések jelentek meg rajta
  • bágyadt, aluszékony, nem eszik-iszik

Mikor mehet iskolába óvodába a gyerek?

  • legalább 24 órája nincs láza
  • jó a közérzete, van energiája
  • enyhén folyik az orra, vagy csak enyhén köhög
  • nem hányt, nem ment a hasa az elmúlt 24 órában
  • tud enni-inni rendesen

Egyre több a légúti beteg: itt a Covid és az influenza

Mint korábban megírtuk, az iskolakezdéskor robbanásszerűen megnőtt a légúti megbetegedések száma. Emellett sok gyerek és szülő fordult orvoshoz hányással, hasmenéssel,  részletezte az esztergomi gyermekorvos. Egyre többen küzdenek a covid tüneteivel, egyre több a koronavírusos beteg. Az influenzaszezon még nem robbant be. 

A gyerekek között emellett a skarlát, a kéz-láb száj betegség és a bárányhimlő is előfordulhat. A skarlát tünetei hasonlóak a bárányhimlő és a kéz-láb-száj betegség tüneteihez: kiütésekkel kezdőnek, mindkettő okozhat lázat. Ám míg a skarlátot baktérium okozza, addig a bárányhimlőt és a kéz-láb-száj betegséget vírus. Előbbinél antibiotikumos kezelés javasolt.

Ezek fertőző betegségek, így ezekkel tilos közösségbe menni, a gyógyulás és a közösség érdekében is.

A gyerekek immunrendsezerét a megfelelő napi vitaminbevitel is támogatja. Annak jártunk utána nemrég, hogy a C-vitaminból mennyi a napi adag és milyen zöldségekben, gyümölcsökben van belőle a legtöbb.

 

