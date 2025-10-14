1 órája
11 pont, amit minden szülőnek tudnia kell, ha beteg a gyereke - itt az orvosok feketelistája
Az őszi betegségszezonban az orvosok is óva intik a szülőket. Itt a lista, milyen tünetekkel mehet a gyerek közösségbe, és mikor maradjon otthon, ha beteg a gyerek.
Ha beteg a gyerek, nem egyszerű eldönteni, mikor maradjon otthon. Nemrég megjelent egy kisokos, amely segít eldönteni a kérdést. A Házi Gyermekorvosok Egyesületének hasznos tanácsait osztotta meg nemrég Takács Péter egészségügyi államtitkár. A tatabányai kórház gyerekbetegségek kezelésére adott hasznos tanácsokat, most abban segít a szülőknek eligazodni, mikor érdemes otthon tartani a gyereket és mikor mehet újra közösségbe.
Beteg a gyerek: ezekkel a tünetekkel ne menjen közösségbe
- gyereknek 39 Celsius fokos láza van vagy előző nap lázas volt
- hányás, hasmenés gyötri, vagy 24 órán belül volt ilyen
- szűnni nem akaró, erős köhögése van, sípolva lélegzik, nehezen veszi a levegőt
- erős torokfájás, fül- vagy hasfájás gyötri, és ez akadályozza a mindennapi tevékenységben
- új kiütések jelentek meg rajta
- bágyadt, aluszékony, nem eszik-iszik
Mikor mehet iskolába óvodába a gyerek?
- legalább 24 órája nincs láza
- jó a közérzete, van energiája
- enyhén folyik az orra, vagy csak enyhén köhög
- nem hányt, nem ment a hasa az elmúlt 24 órában
- tud enni-inni rendesen
Egyre több a légúti beteg: itt a Covid és az influenza
Mint korábban megírtuk, az iskolakezdéskor robbanásszerűen megnőtt a légúti megbetegedések száma. Emellett sok gyerek és szülő fordult orvoshoz hányással, hasmenéssel, részletezte az esztergomi gyermekorvos. Egyre többen küzdenek a covid tüneteivel, egyre több a koronavírusos beteg. Az influenzaszezon még nem robbant be.
A gyerekek között emellett a skarlát, a kéz-láb száj betegség és a bárányhimlő is előfordulhat. A skarlát tünetei hasonlóak a bárányhimlő és a kéz-láb-száj betegség tüneteihez: kiütésekkel kezdőnek, mindkettő okozhat lázat. Ám míg a skarlátot baktérium okozza, addig a bárányhimlőt és a kéz-láb-száj betegséget vírus. Előbbinél antibiotikumos kezelés javasolt.
Ezek fertőző betegségek, így ezekkel tilos közösségbe menni, a gyógyulás és a közösség érdekében is.
A gyerekek immunrendsezerét a megfelelő napi vitaminbevitel is támogatja. Annak jártunk utána nemrég, hogy a C-vitaminból mennyi a napi adag és milyen zöldségekben, gyümölcsökben van belőle a legtöbb.
